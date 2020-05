Navarra realiza una media de 915 PCR al día, aunque la capacidad es de 4.500

10/05/2020 a las 06:00

Salud ha realizado una media diaria de 915 pruebas PCR desde que la consejera de Salud, Santos Induráin, presentó en el Parlamento el 28 de abril la hoja de ruta para la desescalada. Sin embargo, la capacidad actual para efectuar PCR llega a 4.500 pruebas diarias. De ellas, más de 3.500 se pueden llevar a cabo en la red pública, en el Complejo Hospitalario de Navarra, según fuentes sanitarias. A éstas, se podrían añadir 900 más en el CIMA de la Universidad de Navarra, así como las que se realizan en la CUN, sobre todo para cubrir la demanda asistencial.



Induráin anunció hace diez días la multiplicación de las pruebas de detección del Covid-19 para garantizar esta fase de transición y recalcó, una vez más, que la prueba PCR es el eje de la estrategia foral. Se trata de una prueba que indica que la persona analizada tiene el virus activo en ese momento (detecta fragmentos genéticos del virus). Junto a la PCR se realizan pruebas de detección de anticuerpos (se generan cuando se ha entrado en contacto con el virus), la mayoría en formato de test rápidos.

Estas pruebas se han incrementado notablemente e incluso superan a las PCR, con cerca de 2.000 las últimas jornadas. No obstante, el hallazgo de anticuerpos no concreta si la persona ha llegado a desarrollar la enfermedad, si la padece en ese momento o la ha superado.



Partidos políticos, sindicatos y entidades científicas han demandado la realización de más pruebas para conocer la “foto” de la pandemia en este momento clave. Incluso, en el Parlamento se achacó al Gobierno no haber realizado el número de PCR anunciado.



Hasta el momento se han realizado 57.086 pruebas, casi la mitad test rápidos. De ellas, casi 29.800 son PCR y otras 27.300 son pruebas de anticuerpos realizadas con test rápidos, según Salud.



LAS ESTRATEGIAS



El 22 de abril Salud anunció que la prueba PCR se haría a todas las personas con síntomas de coronavirus con indepedencia de su gravedad y del ambito donde se demandasen (hospital o centro de salud). Hasta ese momento, la prueba se realizaba en casos graves en el hospital, en sectores esenciales (sanitarios, policías, etc.) y población sensible (mayores, personas vulnerables, etc).



Salud indicó entonces que de las 400-500 pruebas PCR que se efectuaban al día se pasaría a 1.400, con posibilidad de ampliar. En este marco, el Gobierno central posibilitó que se contase con los laboratorios privados y, tras las correspondientes acreditaciones, también se podía recurrir al CIMA, Navarrabiomed y Nasertic.



Actualmente, el CHN tiene posibilidad de realizar 3.500 pruebas PCR al día y el CIMA sumaría otras 900 más. Hasta ahora, no se han hecho pruebas en Navarrabiomed. Esta capacidad puede aumentar en breve, con una nueva máquina en el CHN y también en el CIMA (mil pruebas más), con lo que se alcanzarían 6.000.



Sin embargo, los datos de pruebas realizadas no van de la mano con estas capacidades, al menos en el momento actual. El 24 de abril fue el día en que se hicieron más PCR, con 1.357, y desde el 22 de abril sólo se han superado las 1.000 pruebas diarias en ocho jornadas. Unas cifras alejadas de las capacidades reales que, como se ha indicado, rondan las 4.500 al día.



BLINDAR CENTROS



La estrategia de Salud en la fase de desescalada pasa por blindar los centros asistenciales y proteger a personas vulnerables, además de profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario. Así, además de pruebas a todas las personas con síntomas, se prevé realizar también PCR a personas sin síntomas que, por ejemplo, vayan a ingresar en un centro hospitalario o personal que acudan por primera vez a una residencia, adelantó la consejera.



Para ello, se apoya también en los test de anticuerpos, a pesar de la polémica que han levantado entre los profesionales dada su menor fiabilidad, sobre todo en los test rápidos. De hecho, en las últimas semanas se están realizando en los ‘casos posibles’ detectados en los centros de salud a los que en su día no se realizaron pruebas así como en colectivos profesionales (policías, etc).



Ahora, en la nueva fase, además del diagnóstico de nuevos casos Induráin anunció que se realizará PCR en la “identificación y seguimiento” de contactos estrechos.

Las pruebas del coronavirus





1 Prueba PCR. Se trata de una prueba de laboratorio que detecta material genético del virus y, por lo tanto, si la infección está activa. La muestra se obtiene mediante un frotis en la boca y nariz. Tarda unas cinco horas.



2 Pruebas de anticuerpos. Detectan si se ha estado en contacto con el virus, ya que se generan anticuerpos. Sin embargo, esa información puede no ser concluyente para saber si se ha desarrollado la enfermedad, si se padece ahora o se ha superado. Los anticuerpos se detectan con test rápidos o analíticas de sangre (serología).



3 Test rápidos. Obtienen información sobre anticuerpos con una gota de sangre (pinchazo en el dedo) en el momento. No suelen distinguir entre anticuerpos IgM, que se desarrollan tras siete días de infección, o IgG, que aparecen hasta 14 después.



4 Analítica (prueba serológica). Hay pruebas de serología que detectan anticuerpos con más exactitud tras un análisis de sangre y en laboratorio. Hay varios métodos (ELISA, CLIA) y pueden buscar los distintos tipos de anticuerpos.