El CIMA no recibe encargos de Salud y realiza PCR para el ámbito privado

10/05/2020 a las 06:00

El CIMA de la Universidad de Navarra no ha recibido por ahora ningún encargo del Gobierno foral para realizar pruebas PCR. Actualmente, la capacidad del centro para hacer este tipo de pruebas es de 900 al día. “Oficialmente nos han transmitido que a día de hoy no es necesaria la colaboración”, indicó su directora Pilar Civeira. Sin embargo, no es una opción que se descarte en el futuro y, por ello, mostró la disposición del centro a colaborar. Además, el CIMA ha iniciado las pruebas con un nuevo robot que va a permitir incrementar su capacidad para hacer hasta 2.000 PCR en breve, añadió.



Civeira indicó que la realización de pruebas para Navarra es “preferente”. Sin embargo, como hasta ahora no se han requerido sus servicios están efectuando estas pruebas para fuera de la Comunidad foral, en concreto en el ámbito privado. Además, el centro está en disposición de empezar a realizar pruebas a las empresas navarras que las requieran.



En este sentido, la presidenta, María Chivite, afirmó el jueves en el Parlamento foral que las empresas “pueden hacer pruebas”, siempre que se indique por parte de un facultativo. Así se pone de manifiesto en la resolución del director de Salud que se publicó el BON el día 7 aunque, en la misma norma, se indica que, con carácter general, “no se recomienda la realización de test PCR en el ámbito laboral al conjunto de personas trabajadoras asintomáticas”.

Te puede interesar





COMBINAR DOS PRUEBAS



Civeira destacó que realizar PCR puede arrojar luz sobre la cantidad de virus que circula. En este sentido, apuntó que hacer pruebas a personas con síntomas es una situación que ahora está “controlada”. “Quedan focos”, dijo en referencia a los casos positivos con técnica PCR que se siguen detectando día a día, pero apuntó que dado el número se pueden controlar.



En este momento añadió que es esencial buscar a las personas infectadas que son asintomáticas y pueden transmitir la infección.Y, en esta línea, apostó por realizar un “barrido” en parte de la población para conocer la situación. La especialista considera que lo ideal es combinar la técnica PCR con pruebas de serología para obtener la máxima información.