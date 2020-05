Patinaje sin cuarentena

07/05/2020 a las 06:00

Pendientes de la desescalada. A la espera de perfilar el dibujo de nuestro futuro más inmediato. Por desgracia, hay situaciones a las que será complicado regresar. Al menos de momento o de la manera en la que estábamos acostumbrados antes de que el coronavirus pusiera nuestras vidas patas arriba.



Tomar una cerveza con amigos en un bar, bailar en un concierto entre miles de personas, entrenar con tus amigos a patinaje... Bueno, puede que no todo deba esperar. Desde el Club de Patinaje Artístico Noáin, que agrupa a un centenar de matriculados, han logrado darle una vuelta al confinamiento y los alumnos pueden seguir entrenando, con sus saltos, piruetas y todo el arsenal de movimientos.



Gracias a la coordinación del equipo director técnico (Alicia Goñi, Jaione García, Isabel Nuño y Rafael Monreal) la semanas está estructurada con un auténtico calendario. “La idea es no perder el contacto con los patines y saber que cada familia tiene unas circunstancias diferentes”, explica Goñi. De este modo, las patinadoras (y patinadores) deben cumplimentar, desde casa, sesiones de flexibilidad, preparación física, ballet y una propia clase online una vez a la semana en la que ensayan con compañeros y profesores. Todos a la vez.



A CUALQUIER NIVEL



“Pensamos que los niños se han visto sometidos a un corte brutal: de estar con un montón de amigos a no verse en más de 40 días. De ahí que las clases, además del fin deportivo, son un vínculo emocional importante”, determinan.



¿Pero se puede realmente patinar en un piso de 80 metros cuadrados sin terraza? Se puede. Y lo hacen gracias a un aparato llamado spinner. O lo que es lo mismo, una tabla de giro que permite a los deportistas emular los giros de la misma manera que si tuvieran calzado un patín. “De este modo, los menores pueden saltar y trabajar distancia y altura; aprender a girar más deprisa gracias al apoyo interior o exterior; interiorizar pasos coreográficos nuevos...”, enumera Alicia Goñi, quien además indica que a las alumnas de niveles más avanzados les han añadido una sesión teórica para que se aprendan el nuevo reglamento de cara a futuras competiciones.



RUTINAS POSITIVAS



En la otra cara de la moneda, una de las familias que sigue las pautas del CPA de Noáin es la formada por los García Peinado. María y Laura son dos de las patinadoras que no han dejado de entrenar a pesar de la cuarentena. “Les está sirviendo para no perder la forma física, ya que a estas alturas de la temporada se encontraban en muy buen estado”, explica Lidia, su madre. Asimismo, entiende que es una manera de seguir en contacto con amigas, deporte, rutinas... “Es algo de normalidad dentro de lo que estamos viviendo”, se sincera.



Quizá por ello también agradece el reto semanal que desde el club les ‘demandan’, como contar todos los pasos dados durante un fin de semana o crear el collage de un patín con elementos que se tengan en casa. “Les pedimos que realicen algún ejercicio o tarea sencilla junto a su familia. Pensamos que unirse en estos momentos es esencial”, asevera Alicia Goñi. Y mientras todo vuelve poco a poco a su ser, el patinaje sigue rodando frente al confinamiento.