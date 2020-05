Salud defiende los test rápidos en Navarra y asegura que "no los van a despreciar"

Actualizada 05/05/2020 a las 15:03

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado, sobre la utilización de test rápidos, que en la Comunidad foral "no vamos a despreciar nada aunque sepamos las limitaciones que tiene".

Así se ha pronunciado Artundo al ser preguntado por la advertencia de Navarra Suma sobre que en la Comunidad foral "se están utilizando test rápidos de fiabilidad dudosa" y su petición de que sean sustituidos por otros que sean "válidos".

El director general de Salud ha afirmado que no se plantean retirar estos test, pruebas que "sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven". "Nadie ha dicho que sean los test ideales para gestionar esta pandemia, siempre hemos dicho que la manera de diagnosticar esta enfermedad es la PCR y eso lo hemos dicho siempre y lo seguimos haciendo", ha remarcado.

Por eso, según ha indicado, la estrategia es "aumentar aún mucho más la capacidad de hacer PCR a los colectivos más importantes y los grupos más vulnerables y prioritarios".

En cuanto a los test rápidos del Ministerio de Sanidad, Artundo ha manifestado que "efectivamente tienen la validez que tienen, la sensibilidad que tienen y depende también en qué día se esté en el proceso del curso de la enfermedad o si hablamos de sangre capilar o venosa".

Ha manifestado que "han detectado personas dudosas a las que inmediatamente se ha hecho una PCR" y ha incidido en la idea de que aunque "nadie puede decir que son los test rápidos ideales, están validados por el Instituto de Salud Carlos III y sirven para lo que sirven". "En Navarra no vamos a despreciar nada aunque sepamos las limitaciones que tiene", ha agregado.

En cuanto a las pruebas PCR, Carlos Artundo ha asegurado que Navarra está en disposición de realizar las pruebas en todos los centros de salud y ha destacado que "no sólo está en disposición, sino que se están haciendo ya y se van a hacer aún más".

Ha recordado, en este sentido, que "desde la semana pasada se tomó la decisión de que en Navarra se hacen PCR a todos los personas con una sintomatología respiratoria por leve que sea en atención primaria y hospitales". Y ha destacado, además, que "en la nueva hoja de ruta que presentó la consejera en el Parlamento se amplían los supuestos de realización de PCR de una manera muy significativa".

Según ha indicado, "vamos a ver en los próximos días un incremento muy notable de necesidades de PCR, pero afortunadamente en Navarra tenemos capacidades para hacer varios miles de PCR al día".

