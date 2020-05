Nacho Calvo: “Es buen momento para repensar los Sanfermines y cambiar su imagen”

03/05/2020 a las 06:00

Volverán los bares y restaurantes a abrir sus barras y fogones, pero no volverá ese bullicio ni esos apretones para pedir una ronda de vinos. La Asociación de Hosteleros de Navarra prepara intensamente los mimbres de la nueva situación con un objetivo principal: evitar el mayor número de cierre de negocios. Dentro del panorama desolador, hay motivos para cierta esperanza, explica su gerente, Nacho Calvo, riojano de 52 años que lleva más de dos décadas defendiendo los intereses del sector. Hay ganas de salir a la calle y hay opciones de atraer al turismo nacional. No habrá Sanfermines en julio, pero habrá otro tipo de eventos y actividades sin aglomeraciones. Al menos eso esperan.



¿Qué impacto tiene para el sector la suspensión de los Sanfermines?

Es un impacto muy duro. Para muchos locales supone entre el 15% y el 20% de la facturación de todo el año, que se añade a la merma de ingresos en la Semana Santa y los puentes.

Según las fases de la desescalada, ¿puede haber Sanfermines en septiembre?

Para la hostelería sería positivo, pero habrá que ver la capacidad y viabilidad. Sabemos que en las actuales circunstancias no se pueden organizar grandes eventos con aglomeraciones, pero sí otro tipo de iniciativas con las que ir recuperando la normalidad. Nos gustaría poder celebrar este verano la Semana del Pincho que no pudimos hacer en marzo. También el evento Vermuteando, con actividades culturales en el aperitivo. Y en otoño la semana de la Cazuelica y la semana de la Tortilla.

El sector da empleo a 18.000 personas en Navarra. Muchos están en ERTE. ¿Se va a perder muchos puestos de trabajo?

Dependerá sobre todo de las medidas que tome la Administración para que el sector no se hunda. Hay que flexibilizar los ERTES para adaptarlos a la desescalada. Sabemos que el día que se abran los bares no van a llenarse y que los trabajadores tendrán que incorporarse de forma paulatina.

La hostelería es fundamental para el sector agroalimentario local.

Esta crisis va a afectar mucho a las bodegas y también a los productores de vacuno y ovino. Estamos en contacto con la UAGN y el sector bodeguero, entre otros. Hay que articular medidas para las pymes. No queremos rentas básicas, sino que nos ayuden a vender.

En la actual situación, ¿qué pueden hacer las Administraciones para impulsar el turismo?

Sin visitantes extranjeros, hay que centrarse en el turismo nacional. Navarra tiene la ventaja de que depende menos de los touroperadores y de los vuelos. Además, tiene productos turísticos que pueden llevarse a cabo con las debidas garantías sanitarias.

¿Por ejemplo?

El turismo rural, camping y de naturaleza. Es un turismo no masificado, en espacios abiertos y al aire libre, para senderistas y cicloturistas. La asociación, con el apoyo del Gobierno de Navarra, lleva tiempo trabajando en productos turísticos que ahora presentan gran potencial. Por ejemplo, el turismo para moteros (Navarider) y para las familias. Sendaviva o los parques de aventura, con las debidas medidas de seguridad, tienen atractivo. Navarra posee un catálogo de experiencias turísticas, de gastronomía, cultura y ocio muy variado.

¿Y el Camino de Santiago?

Los peregrinos caminan en soledad o pequeños grupos, así que no hay problema. Los albergues deberán adaptarse, pero hay otros establecimientos a lo largo del camino en los que alojarse y que habrá que potenciar.

Buena parte de los hoteles han alojado gratis estos días a enfermos y sanitarios. ¿Recibirán pronto a otro tipo de clientes?

Esperemos que para el verano se haya recuperado cierta normalidad. Los hoteles lo tienen más fácil. En Andalucía hay campings abiertos, con campistas confinados, muchos de ellos extranjeros jubilados.

Los hoteles de Pamplona viven mucho del turismo médico.

Es importante que el turismo médico se recupere pronto. Genera 250 millones de euros al año. La asociación, en colaboración con la CUN, Sannas y el Gobierno de Navarra, puso en marcha en febrero un servicio de acogida, pionero en España, para este tipo de cliente.

Con los Sanfermines suspendidos, ¿es momento de replantearse las fiestas?

Es complicado pero hay que intentarlo. Es difícil contrarrestar la imagen que tienen las fiestas de borrachera, suciedad y sexismo y más después del caso de la Manada. Llevamos desde 2004 intentando, por ejemplo, que se traiga a músicos de primer nivel. Aquel año propusimos a Robbie Williams y Dido. Ahora podrían ser otros. La hostelería ha apostado por la calidad más que por la cantidad y lo ha conseguido dando buen servicio y productos de calidad, sobre todo de día. Pero están ahí los locales con licencia exprés que venden comida y bebida. Generan botellones y suciedad y el Ayuntamiento no pone coto.

¿Es usted muy sanferminero?

Uff, estoy ya un poco de retirada. En Sanfermines suelo trabajar, estoy de guardia para cualquier cosa. Y después los disfruto en plan tranquilo. Ahora soy más de ir al pueblo y tomar un pote.

¿Y disfruta de los bares y restaurantes de Pamplona?

Me encanta irme a tomar un pincho y unos vinos con los amigos. Somos una cuadrilla muy heterogénea y nos juntamos los jueves o miércoles, un par de vinos y a casa. También me gusta ir de restaurantes. Me vuelve loco la verdura.

“El reparto a domicilio ha venido para quedarse”



Con los restaurantes cerrados, el reparto de comida a domicilio se ha convertido en una alternativa para que los ingresos no se queden a cero. La Asociación de Hosteleros de Navarra ha logrado un acuerdo con Uber Eats para que sus repartidores se hagan cargo del reparto en unas “condiciones económicas muy ventajosas para los bares y restaurantes”, explica Nacho Calvo. “El reparto de comida a domicilio ha venido para quedarse. En China actualmente el delivery supone más del 60% del negocio. Aquí no creo que lleguemos a esas cifras porque somos más roceros y la gastronomía tiene un importante componente social”, explica Calvo, que considera que después de tantas semanas de confinamiento “la gente está cansada de comer lo mismo”.

La asociación explica que muchos cocineros están apostando por el reparto a domicilio por “motivos económicos y sentimentales”, pero es una actividad que debe hacerse con cabeza y respetando la normativa. “No es coger la furgoneta e ir por las casas. Hay que utilizar termos para conservar la cadena de calor o frío. Por eso este acuerdo con Uber Eats es muy beneficioso”, señala. La Cooperativa de Hostelería ofrece embalajes para esta actividad.

El gerente de la asociación explica que los hosteleros están aprovechando estas semanas de parón para formarse, no sólo en el ámbito gastronómico con nuevas recetas, sino también en herramientas de gestión y de márketing. Una de las iniciativas que está teniendo bastante tirón en las redes sociales es Zadicook, un movimiento de chefs locales que difunden recetas e innovaciones.