Más de 550.000 navarros podrán salir de sus casas para realizar ejercicio

Actualizada 01/05/2020 a las 17:05

A partir de este sábado, 2 de mayo, se suma a la ya permitida salida a la vía pública de niños la posibilidad de que lo hagan las personas de 14 años en adelante para pasear o practicar deporte individual una vez al día. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra recuerda, ante este nuevo paso de alivio del confinamiento establecido a raíz de la pandemia del COVID-19 del que podrán beneficiarse más de 550.000 navarros, que es importante aprovechar esta posibilidad de forma segura, previniendo los riesgos y reanudando la actividad gradualmente.



Salud anima a practicar la actividad y ejercicio físico con responsabilidad. "El confinamiento ha supuesto un gran esfuerzo para la población y ha contribuido a frenar la transmisión del virus, pero quedarse en casa también ha conllevado una disminución de la actividad física y una reducción de los numerosos beneficios que aporta a la salud física, mental y social, al bienestar y al tratamiento de muchas enfermedades", ha indicado el Gobierno, que señala que Ahora es importante retomar esta posibilidad con cuidado, empezando y terminando poco a poco, con calzado y equipamiento adecuados.



Aunque las recomendaciones habituales incluyen ejercicios cardiorrespiratorios, de fuerza y de flexibilidad y llegar hasta los 8.000-10.000 pasos, en este caso se plantea andar inicialmente entre 6.000 y 8.000 pasos, adecuando la actividad a la situación personal y de salud. Y, si se puede, subir alguna cuesta o, al llegar a casa, algún tramo de escaleras andando.



Salud también aconseja un inicio suave, cuidando la prevención de lesiones y caídas, llegando a un ritmo que acelere un poco el corazón pero que permita poder hablar, y propiciar una vuelta a la calma con un final suave.



FRANJAS Y CONDICIONES



Al mismo tiempo, el departamento hace hincapié en la importancia de mantener un cumplimiento riguroso de las medidas preventivas ante el aumento del riesgo de rebrotes de la epidemia que puede suponer el agruparse en espacios públicos. En este sentido se recuerda que para pasear o hacer deporte se han establecido franjas horarias en las localidades de más de 5.000 habitantes.

En concreto, las franjas van de 6 a 10 horas y de 20 a 23. Las personas dependientes (con una persona cuidadora) y las mayores de 70 años (con una persona conviviente de entre 14 y 70 años) podrán salir entre las 10 y las 12 y entre las 19 y las 20. Las franjas mencionadas no se aplican en los 251 municipios navarros y entes de ámbito territorial con una población inferior a 5.000 habitantes, donde estas actividades se permiten de 6 a 23 horas.



En general, podrán salir a pasear las personas de 14 años o más años en solitario o acompañadas por una persona con la que convivan o cuidadora. Se puede salir una vez al día, en un radio máximo de un kilómetro alrededor de su domicilio. En cambio, según recoge la orden publicada hoy por el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no está permitido que salgan personas que se encuentren en residencias de mayores, ha añadido el Gobierno foral.



En el caso del deporte no profesional, este puede realizarse de forma individual, pero no de equipo, también una vez al día, y siempre en el propio municipio, sin acudir a centros deportivos ni gimnasios.



Estas medidas vienen acompañadas de unas franjas horarias por actividad. Para los menores de 14 años se mantiene la posibilidad de permanecer fuera del domicilio por un tiempo máximo de una hora con una persona adulta para pasear, pero se fija el horario de 12 a 19 horas. Esta actividad puede acumularse con la ahora permitida de pasear o hacer deporte individual.



MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Salud ha señalado que el coronavirus se transmite por el contacto estrecho (menos de 2 metros) de una persona que lo tiene cuando, al hablar, toser o estornudar, esta persona emite gotas con virus que van a la boca, nariz u ojos de la otra persona. También al darse la mano o tocar objetos o superficies contaminadas.



Por esta razón, las medidas fundamentales para la prevención de la transmisión son que no salgan a pasear o hacer deporte las personas con fiebre o síntomas respiratorios o en cuarentena, además de mantener la distancia física de seguridad de 2 metros o más con otras personas. Por ello, también se recomienda evitar espacios concurridos y realizar la actividad física de forma continuada sin pararse.



Otras medidas preventivas incluyen lavarse bien las manos con frecuencia con jabón, geles o soluciones hidroalcohólicas, especialmente al salir y volver a casa. También es importante evitar tocarse ojos, nariz y boca. Otras medidas preventivas de higiene respiratoria son, en el caso de que se tosa o se estornude, cubrirse la boca con el codo, utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera.



En el mismo sentido, ha señalado el Gobierno, los ayuntamientos y mancomunidades están extremando en la actual situación las medidas de higiene en calles y mobiliario urbano.



La mascarilla constituye una medida complementaria para la prevención, dado que puede ayudar a reducir la transmisión colectiva del virus; pero solo si se usa adecuadamente y especialmente en caso de no poderse cumplir la distancia de seguridad de 2 metros, de acuerdo con las indicaciones de organismos nacionales e internacionales.



BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO



Salud ha indicado que el ejercicio físico puede ayudar a controlar la tensión y el azúcar en sangre, mejorar el funcionamiento del corazón y los pulmones y, al incrementar la fuerza, la masa muscular y el equilibrio, ayuda a reducir el cansancio en la realización de las actividades de la vida diaria, mantener la autonomía y prevenir la dependencia a medida que vamos envejeciendo.

Además, ha añadido, es un recurso importante para cuidar la salud mental, emocional y cognitiva, que pueden verse afectadas por el confinamiento. El ejercicio puede ayudar a dormir mejor, mejorar el estado de ánimo y el bienestar general, además de reducir la ansiedad y el estrés y regular el apetito. También puede favorecer el razonamiento, los procesos de memoria y el aprendizaje.



Hacer ejercicio es una de las actividades más útiles que cada persona puede hacer para cuidarse, sentirse bien, mejorar la salud y prevenir enfermedades. Pero, en esta situación, Salud señala que merece la pena hacerlo de forma segura, con las necesarias medidas de prevención y sin agruparse. Es clave actuar con solidaridad y con cabeza para evitar el rebrote de la pandemia.