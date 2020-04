Navarra tendrá un plan para la reapertura educativa antes de finalizar la fase 1 de la desescalada

Actualizada 30/04/2020 a las 12:44

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha destacado que se está pidiendo información a todos los centros educativos y ha subrayado que "antes de finalizar la fase 1" se va a poder contar con un plan de reapertura educativa para el alumnado menor de 6 años cuyos padres tienen que trabajar de manera presencial.



Ha contestado de esta manera a una pregunta del portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento que ha pedido "certezas" en torno a esta medida anunciada por el Ejecutivo central.



Respecto a la evaluación, ha opinado que "nadie debe repetir ni pasar de curso por la pandemia". "Si pasamos de curso por la pandemia no le estamos haciendo ningún favor", ha destacado el parlamentario de NA+, que ha pedido al Gobierno foral que "confíen en los colegios y los profesionales, respeten su decisión y no se intente forzar" porque "respondería a otro tipo de intereses y no del alumnado".



Finalmente, ha pedido a Gimeno que solicite al Ministerio de Educación que defina la EvAU de este año "a la mayor brevedad posible" y que sea "unificada" porque, de lo contrario, "romperemos la igualdad de oportunidades".



Gimeno ha asegurado que las recomendaciones y garantías a los centros educativos "son absolutas" y ha afirmado que "ya se está preparando ese escenario" ante la apertura de los colegios. En este sentido, ha explicado que hay unas instrucciones de Salud que "se tienen que concretar por Educación".



Así, ha destacado que se están "diseñando escenarios para conseguir la mejor respuesta", se ha trasladado ya protocolos de higiene y seguridad, y se ha preguntado a "todos los centros" por cuestiones como la utilización de EPI, protocolos de entrada y salida, ratios de alumnado o distancia.



Respecto a la evaluación, ha subrayado que "en Navarra no va a haber aprobado general, se va a repetir y se va a suspender", si bien ha remarcado que "por causa del coronavirus nadie repita" porque "el alumnado también tiene derechos".



Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado que "la educación online no puede sustituir a la presencial" porque "no es la mejor manera para ir a un proceso de educación más allá de los contenidos" y ha preguntado por qué "mecanismos se disponen para garantizar la igualdad de oportunidades".



Ha advertido, además, del "gran peligro de que las brechas" entre centros privados y concertados con los públicos "se agranden". En este sentido, ha destacado que, mes y medio después del cierre de los colegios, 5.000 alumnos no disponen de los medios digitales para dar clases telemáticas. Igualmente, ha preguntado si Educación está teniendo en cuenta a la comunidad educativa en sus instrucciones o "si están mirando más a Madrid y a lo que desde allí llegue".



El consejero de Educación ha destacado que está colaborando con los centros para "compensar la brecha digital" que, ha destacado, "se va reduciendo y está localizada".



Ha explicado que en la red pública "podríamos abordar una primera actuación con equipos en stock" con la que "podríamos paliar todas las necesidades". Y ha avanzado que "nos disponemos en otra fase a analizar las necesidades de alumnado y en centros de titularidad público privada".