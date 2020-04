Un tercio de los PCR realizados en residencias navarras ha dado positivo

Actualizada 28/04/2020 a las 17:35

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado este martes que, a fecha de 27 de abril, se han realizado 2.312 PCR a residentes de centros de mayores, de las que 1.204 han dado resultado positivo, el 30,5 por ciento, y 2.383 test rápidos con 278 casos positivos, el 7 por ciento.

Induráin ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, para informar acerca de las actuaciones que se han llevado a cabo en las residencias de mayores y en los centros de personas con discapacidad. Según ha señalado, "las residencias y las personas mayores son un punto especialmente sensible como lo demuestran los datos de mortalidad ya que la edad media en fallecimientos está en los 82 años".

Ha manifestado que, en este ámbito, "hemos estado realizando un esfuerzo importante" y que ambos departamentos, tanto el de Salud como de Derechos Sociales, "hemos trabajado de la mano". Ha indicado que "con aciertos y errores, las partes implicadas han hecho todo lo que ha estado en su mano para evitar contagios y fallecimientos".

Induráin ha detallado que en Navarra hay 71 centros de mayores hay 5.835 usuarios y en los 49 centros de discapacidad alrededor de 1.025; y ha indicado que la atención sanitaria se recoge en el protocolo de residencias. "Su elaboración se inició el 11 de marzo, con continuas actualizaciones", ha precisado.

Además de contratar personal sanitario durante esta pandemia para estos centros, la consejera ha detallado que "se han puesto en marcha dos recursos temporales -centro Félix Garrido y Baños de Fitero- para liberar a los centros residenciales y garantizar los aislamientos, con recursos materiales y de profesionales de enfermería".

Induráin ha señalado que desde el inicio de la pandemia se realizaron PCR a los casos sospechosos de COVID-19 y a partir del 3 de abril se modificó el criterio, en base a la mayor disponibilidad de realización de pruebas diagnósticas, "realizándose a todos aquellos residentes con sintomatología, así como a todos los profesionales, llevándola a cabo en menos de 24 horas".

Ha añadido que la realización de test rápidos en las residencias se inició el 13 de abril a usuarios y profesionales en los centros con casos positivos. "En dos semanas se han realizado al 90 por ciento de los trabajadores del ámbito sociosanitario (300 por día aproximadamente) y a los usuarios en el caso de las residencias con casos positivos", ha asegurado.

Según ha informado, "en la actualidad quedan por realizar a los trabajadores de alguna comunidad religiosa o pisos funcionales o de menores, así como a las trabajadoras del SAD, previéndose finalizar antes del viernes de esta semana".

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha señalado que las residencias, "por la vulnerabilidad de las personas que ahí conviven, deberían haber sido una prioridad" y ha trasladado a la consejera que "no han acertado en la gestión, ha faltado anticipación, participación y planificación y las decisiones han llegado tarde y en muchas ocasiones han sido erróneas". Ha criticado a Induráin por "falta de liderazgo" y que "no haya dado un paso por la unidad". Ha añadido además que los profesionales sociosanitarios han trabajado "sin material, desarmados" y hay 600 profesionales contagiados.

La socialista Patricia Fanlo ha señalado que "el perfil de residente es una persona frágil, vulnerables" y que "las residencias son espacios de convivencia muy numerosos". "Estos centros tienen una alta tasa de mortalidad", ha comentado, para señalar que "el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano, con decisiones contundentes". "Han sido prioritarias para este Gobierno y se han realizado más pruebas diagnósticas que en la sociedad", ha manifestado.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha señalado que "ha habido aciertos y también fallos". "El tema de las residencias es especialmente doloroso", ha dicho, para pedir "coordinación" en este ámbito. "Tenemos que profundizar entre todos y hacer un espacio sociosanitario que nos ayude a tener la mejor de las asistencias sociosanitarias para nuestras personas mayores", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha abogado por "buscar otros modelos para garantizar la atención a las personas usuarias de las residencias" y ha manifestado que "si no ha habido desatención en las residencias, sí ha habido un fallo en los protocolos asistenciales". "Por parte del Ministerio, se tenía que haber dado más margen de confianza a las CCAA", ha opinado.

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha manifestado también que "esta pandemia ha visibilizado las carencias" y ha apostado por "profundizar" en el ámbito sociosanitario. Ha preguntado "si es conveniente o no hacer PCR a todos los residentes". "Parece importante saber si las personas residentes tienen o no coronavirus", ha dicho.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha mostrado su "total apoyo" tanto al "liderazgo" del Gobierno central como del navarro. "Es fundamental reforzar los sistemas de protección social", ha dicho, para añadir que le "preocupa si tenemos material suficiente para todas las personas que necesitan un test o una mascarilla".