El Parlamento exige garantías sanitarias para volver a las aulas

Actualizada 27/04/2020 a las 15:13

La mayoría de los grupos parlamentarios ha sostenido este lunes que cualquier decisión sobre la vuelta a las aulas antes de que finalice este curso debe quedar supeditada a los criterios sanitarios y las garantías para la salud.

La posibilidad ha sido barajada por la presidenta de Navarra, María Chivite, si los criterios sanitarios lo permiten al ver en la misma efectos positivos tanto para el alumnado como pedagógicos.

En este sentido el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que se tara de "un titular" ya que "es como no decir nada".

"Si es con seguridad, todos queremos. Si tenemos garantía de que no supondrá un rebrote, todos queremos, no solo para los niños sino para todos", ha dicho, y añadido que "no es bueno generar expectativas que no sabemos si podremos cumplir" porque "lo prioritario es la seguridad".

"Siempre que los parámetros sanitarios y de salud lo aconsejen, puede ser positivo para la atención socioemocional del alumnado y para la coordinación pedagógica", ha afirmado el socialista Ramón Alzórriz.

La portavoz de Geroa Bai, María Solana, ha indicado por su parte que la decisión de volver a las aulas "debe ser compartida" ya que, igual que para el conjunto del plan de desescalada, "si hay corresponsabilidad, hay codecisión".

Más crítica se ha mostrado Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, quien ha apuntado que quizá puede resultar "precipitado", por lo que ha preguntado "cuál es el objetivo" y si "hay criterios epidemiológicos" que den "seguridad suficiente" a la decisión.

En la misma línea, Marisa de Simón, de I-E, ha pedido "rigor", "prudencia" y calibrar si "merece la pena", y ha apuntado que con estos principios "parece que no va ser posible", aunque a su grupo lo que le preocupa más ahora es "el próximo curso, para que ningún alumno se quede atrás".

La cuestión será posiblemente abordada este jueves en el pleno del Parlamento ya que el grupo de EH Bildu ha planteado una pregunta al Gobierno sobre la brecha tecnológica y el final de curso en condiciones de equidad.

Otros cuestiones que se debatirán en el pleno son el impacto de la COVID-19 en las convocatorias de la eurorregion y el sector primario, las ayudas para víctimas de violencia machista y el derecho a la salud de extranjeros en situación irregular y presos.

Además, entre otras materias que se verán el jueves en el Parlamento, figura también la situación que viven alrededor de 80 familias inmigrantes, hacinadas en habitaciones que no les permiten cumplir con las medidas de seguridad cuando el Ayuntamiento de Pamplona tiene pisos cerrados.

Te puede interesar