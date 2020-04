18/04/2020 a las 06:00

La frase podría haber pasado desapercibida en una rueda de prensa cargada de afirmaciones. Pero merece ser destacada. “Quizá no haya que mantener la maquinaria educativa a toda marcha en estos momentos, a toda costa, y centrarnos en el bienestar de las personas”. Lo dijo Carlos Gimeno, el consejero foral al que le ha tocado capear la mayor crisis educativa de la historia reciente de Navarra. Y por eso avanzó las prioridades de su departamento: “Queremos poner el foco en los estudiantes y sus familias, no tanto en sus currículos. Creo absolutamente necesario que reconsideremos el tiempo que vivimos y que la programación redactada en septiembre quizá no pueda servir para este tiempo de confinamiento”. Y adelantó medidas que tomarán para cerrar el final de curso tan atípico.



El responsable de Educación afirmó que trabaja ya en un marco general para adecuar los acuerdos de la mesa sectorial tratados con la ministra Celáa el miércoles. Y, junto a su director general Gil Sevillano, y al consejero de Universidades e Innovación Digital, Juan Cruz Cigudosa, avanzó alguno de los pasos siguientes a dar por la comunidad educativa.



Lo primero son los tiempos. El curso académico 2019-2020 finalizará en su fecha inicial: el 19 de junio. Y ni siquiera se descarta poder volver a las aulas, aunque sea de forma casi testimonial, en ese mes. Lo que ya está claro es que no avanzará más. Ni habrá clases en julio, ni abrirán los centros en ese mes ni se prorrogarán los contratos docentes entonces.



Con las competencias educativas de Navarra “ intactas”, y en un trabajo conjunto con los servicios jurídicos del propio departamento y del Ministerio, Educación avanzó en su idea de unificar este curso con el siguiente en un todo de 6 trimestres en el que la promoción será la norma pero no habrá aprobado general. Para ello, esta tercera evaluación será “continua y comprensiva” para frenar los efectos del aislamiento y la brecha digital que sufren casi 7.000 navarros.