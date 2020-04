Ni los socios de Chivite ni NA+ ven a Navarra preparada para la desescalada

25/04/2020 a las 06:00

Raras veces coinciden en sus conclusiones la oposición y los partidos del otro extremo del arco político. Pero aún menos habitual es cuando esas fuerzas sustentan al propio Gobierno. Este viernes sucedió en el Parlamento de Navarra. Y para disgusto de la presidenta Chivite, que vio como su afirmación de que “Navarra se encuentra en una posición razonablemente buena para iniciar el proceso de desconfinamiento progresivo” era rebatida por sus propios compañeros de Gobierno. Las dudas de Navarra Suma se daban por descontadas, pero no la posición de EH Bildu y, sobre todo, Geroa Bai. “No creo que Navarra esté preparada para la desescalada. No lo creo. No podemos compartirlo. No hay un plan. Creo que Navarra está preparada para preparar un plan que planifique la desescalada. Navarra está preparada para acometer el trabajo para planear la manera más eficiente de salir de esta crisis”. La frase, de María Solana, un aldabonazo en el atril de Chivite.



Y no fue el único toque serio de atención a la gestión de la crisis del coronavirus que está realizando el Gobierno liderado por los socialistas. Los dos socios antes mencionados volvieron a unir sus argumentos para exigir a María Chivite que “comparta la toma de decisiones” y que las abra con el resto de fuerzas políticas. “Reñiremos, pero saldremos más fuertes. Ábranse al resto para intentar acertar”, le suplicó la portavoz de Geroa Bai.



Durante su intervención, la líder del Ejecutivo trató de justificar que Navarra cumple con el triple criterio que abre la puerta al inicio de la desescalada: criterios epidemiológicos, capacidad del sistema sanitario y capacidad de detección. “No es el momento de adelantarla, pero estamos construyendo una estrategia propia, abordada interdepartamentalmente. Queremos hacerlo con prudencia”,dijo



ESPARZA CRITICA LOS "BANDAZOS"



No le compraron la explicación ni desde la oposición ni desde EH Bildu. Javier Esparza (NA+) lamentó ”una gestión de bandazos y generar falsas expectativas en la ciudadanía”. Y reprochó a Chivite que “no reconozca que hay cosas que no se han hecho bien”: “No puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido, es su obligación garantizar al conjunto de la sociedad que en las próximas semanas no nos vuelva a ocurrir lo que ha pasado”.



Y Bakartxo Ruiz, de Bildu, también fue crítica: “No tiene sentido tomar medidas de las que luego nos tengamos que desdecir y echar marcha atrás. Como con los niños. Deberíamos evitar situaciones irresponsables y surrealistas. No estamos en la fase de desescalada, sino en la de planificar cómo debería ser esa fase. Y las decisiones y la gestión debe ser compartida. No hay mayor equivocación que pensar que las decisiones adoptadas de forma unilateral van a llevar a los consensos que apelan desde el Gobierno”.

Brazalete que toma la temperatura a los mayores



La presidenta de Navarra presentó en el Parlamento un proyecto piloto que quieren implantar en residencias de mayores. Ha sido desarrollado por los departamentos de Derechos Sociales y de Innovación Digital y consiste en un sistema telemático para los ancianos. “Se trata de un brazalete que toma la temperatura y se puede monitorizar por parte del centro residencial. Se pondrá en marcha en mayo en varias residencias para ayudar con el desarrollo tecnológico a un mayor control de la población”, apuntó. Chivite recordó que en Navarra hay censadas 65.000 personas con más de 65 años, “una población a la que no podemos tener confinada en su habitación eternamente”.



Por ello la presidente opinó que tras autorizar la salida de los niños a partir de este domingo el siguiente paso que se debería dar es la “salida ordenada de personas cuya salud depende de los paseos, sobre todo por determinadas patologías”.

Clamor por que Navarra use las PCR del CIMA y Navarrabiomed



Navarra ha realizado 18.030 pruebas PCR para detectar el coronavirus. 1.357 sólo este viernes. ¿Son muchas? Oposición y socios de Gobierno volvieron a coincidir en la necesidad de aumentar el número. Incluso la líder de Bildu alentó a Chivite a utilizar la capacidad de Navarrabiomed y del CIMA.



La presidenta había aseverado que han triplicado la capacidad del Complejo Hospitalario para hacer test al acreditarse Navarrabiomed y CIMA, con lo que se han pasado de 400 pruebas PCR al día a 1.400. “Se puede seguir ampliando hasta 3.000 en el sector público y 2.000 en el sector privado”, aseguró. “¿Y a qué están esperando? Si ya es necesario. Esto no es un tema político. ¿Por qué 1.400 y antes sólo 400, qué falta?”, le cuestionó entonces Bakartxo Ruiz. Esparza coincidió: “Si en Navarra podemos hacer 7.000 test al día, hagámoslos. Es clave. A todos los sanitarios y todos los mayores de residencias, para encontrar asintomáticos. El futuro de Navarra pasa por convertirnos en región líder en fabricar y hacer test”.

PSN reacciona acusando a Na+ de “manosear a los muertos”



El socialista Ramón Alzórriz incendió este viernes varias veces la sesión. En su primera intervención acusó a Esparza y a la oposición de mentir. “La gente no cree en quien insinúa y miente para sacar rendimiento político”, dijo. Después, en su segunda réplica, fue más duro con los regionalistas al pedir a Esparza “no manosear más a los muertos para sacar rédito político”. El líder regionalista respondió dolido: “¿No puedo tener un recuerdo para ellos? ¿Venir con una corbata negra? Yo no quiero ningún rédito político, ojalá lo estuvieran haciendo ustedes mejor, por eso tiendo la mano a la presidenta”.