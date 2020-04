23/04/2020 a las 06:00

La pregunta se repite entre llamadas telefónicas, mensajes instantáneos al móvil, correos electrónicos a instituciones y cuerpos oficiales. ¿Pero puedo ir a preparar el huerto? Es la duda que ni la instrucción del Ministerio de Interior trasladada por Delegación del Gobierno con los requisitos para ir a recolectar y trabajar, ni las aclaraciones de esta institución han resuelto a los hortelanos. 20.000 calcula el sindicato EHNE que hay en Navarra con huertas destinadas al autoconsumo y muy diferentes circunstancias. Huertos “prestados” desde hace décadas, terrenos en el pueblo natal, a unos pocos kilómetros de casa, pero no limítrofes. Y huertos junto a segundas residencias, en terrenos con piscina, pero que estos días no los pisan. Huertos que ayudan a la economía familiar y surten de productos orgánicos, pero que no son la única fuente para garantizar el sustento. La confusión sigue entre ellos. Y, sobre todo, el temor a que si la policía les para no puedan justificar la movilidad en un estado de alarma pese a que la salida se haya limitado a acudir a hacer el trabajo, “no a socializar”, y para evitar que las semillas y plantas que han guardado todo el invierno terminen perdiéndose para la temporada.

Sólo la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, parece tenerlo claro. Y así lo trasladó en un debate parlamentario al portavoz de EH Bildu, Floren Aoiz. Consideró la última norma “posibilista” y apuntó que como se podía ir a recoger se puede ir ahora a regar y sembrar o plantar. Pero los hortelanos van más allá. ¿Si el domingo podía ir desde Villava a la Valdorba a recoger los frutos, ahora puedo ir a preparar el huerto?, preguntaban en la Delegación del Gobierno. La norma habla de “la mínima distancia posible” entre el domicilio habitual y la huerta. Exige, sobre el papel, que esté en municipio o el colindante. ¿Entonces que hago? ¿Puedo ir?, se preguntan sin respuesta clara y sólo alusiones a la “responsabilidad y al sentido común”.

Nadie pone el “cascabel al gato” a esta pregunta. Se remiten al estado de alarma y la situación de confinamiento para justificar lo restrictivo de la instrucción de Interior. Desde la Delegación del Gobierno se reconoce lo confuso. Y se apunta a que se trata de evitar “grandes desplazamientos”. Y entonces surge la nueva duda. “¿35 kilómetros de mi casa al huerto es un largo desplazamiento? ¿O mi amigo que vive en Villava puede ir a Tajonar? Si estoy apartado y no me cruzo con nadie. Si voy a trabajar y ya está”. Era la pregunta al aire de un hortelano que ya perdió “marzo” sin sembrar las patatas y que ahora quiere seguir recogiendo los productos de invierno que trabajó con esmero. Finalmente le dicen que sí. Que puede acudir “solo por el tiempo imprescindible para la recogida de alimentos y guardando y observando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y de forma individual”.

"CON SENTIDO COMÚN"

De modo que las casuísticas se acumulan y la incomprensión hacia una norma que aguardaban muchos desde las últimas semanas, cuando se acercaba el final de abril que otras veces se aprovecha para preparar el terreno para sembrar y plantar los productos de verano. Muchos en mayo. Otros incluso esta quincena de abril.

Al debate sobre las huertas se han ido sumando diferentes estamentos. Lo pidieron asociaciones ecologistas, ayuntamientos que ya no sabían qué responder a los vecinos, policías... También el Gobierno foral. Aunque la competencia en estado de Alarma está en el Gobierno central. El miércoles la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, respondía a estas cuestiones en una entrevista en un programa del Grupo Radio Tudela. Se remitía también a las palabras de la presidenta Chivite. “Ya dijo que se podía recoger y ahora se puede sembrar y plantar. Son lógicas las dudas pero se puede con sentido común y de responsabilidad porque seguimos en situación de confinamiento”, decía. Recordó también que desde el Ejecutivo habían considerado esencial permitir estas labores y aventuraba la filosofía de las restricciones. “Las autoridades competentes, que ahora están en la Delegación, quieren evitar desplazamientos y que se salga de manera justificada. Con normas de seguridad y responsabilidad y sentido común se puede. Hay que evitar pasar el día. Sólo acudir a trabajar y seguir las instrucciones de tiempo, dos días por semana, entendemos que se puede ir a la huerta”, decía.





PETICIÓN DE ECOLOGISTAS

En medio de esta confusión, dos peticiones el miércoles. De UAGN al Ejecutivo central para que autorice “todas las labores agrarias en los huertos familiares” y no sólo a los de autoconsumo. Recordaban que el cultivo es compatible con el mantenimiento de medidas de seguridad e higiene y ponían el acento en que el riesgo de contagio es “nulo”. A su vez, el Consejo de Producción Ecológica de Navarra, junto a otros colectivos, anunció la recogida de firmas a un manifiesto que también pide que se “permita expresamente y sin interpretaciones posibles todas las actividades”. Y recuerda que se hace en otras comunidades. “Nos plantamos: Navarra quiere comer de su huerta”, es su lema. Y piden apoyo de instituciones y entidades.