Una docena de dudas y certezas

18/04/2020 a las 06:00

¿Se volverá a las aulas en este curso?

El Gobierno de Navarra sigue sin descartar la opción de un final de curso presencial. Al menos para algunos estudiantes. “No sabemos si se podrá volver a alguna de las actividades docentes presenciales, dependerá de las indicaciones de las autoridades sanitarias. De ser así, habría que conjugar las actividades docentes presenciales con las online y flexibilizar el currículum”, dijo este viernes Carlos Gimeno.



¿Cuándo acabará el presente curso?

El curso 2019-20 finalizará el próximo 19 de junio, tal y como estaba previsto. Sí que se flexibilizarían los últimos días de junio para que los equipos docentes queden liberados entre el 19 y el 30 de junio y puedan centrarse en elaborar las memorias de fin de curso de cada alumno para poder trasladarlas al inicio de curso 20-21.



¿Abrirán en julio los colegios e institutos?

No. En ningún caso. El consejero fue tajante: “El curso no se extenderá más allá de junio. Ninguno de los centros educativos estarán abiertos en julio y ningún profesor trabajará en julio, frente a algo que se había dicho”.



¿Se unirán este curso y próximo tras el verano?

Es la propuesta que trabaja la Comunidad foral y que habría recibido la aprobación de la conferencia sectorial para seguir adelante. Supondría contemplar este curso y el siguiente como una sola unidad distribuida en seis trimestres, siendo este en el que nos encontramos el tercero, que tendría una consideración especial dado el confinamiento. “La idea es que la evaluación en junio de 2020 tenga carácter provisional para que sea definitiva en junio de 2021, ya con todos los instrumentos de seguimiento y apoyo ya establecidos. El Ministerio aconseja cerrar el curso académico, ya veremos lo que hacemos”.



¿La unificación afectaría a todos los niveles?

No. La medida está pensada para Infantil, Primaria y Secundaria con la salvedad de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y Formación Profesional. En estos cursos la titulación debería ser lo habitual, por lo que no se puede unificar cursos. Sí podría hacerse en 6º de Primaria, que si bien también marca un cambio de etapa no conlleva titulación. En este caso, habrá un informe especializado “en el que se refleje muy bien las competencias adquiridas, pero siempre con la flexibilidad de esta última etapa actual”.



¿Se quitará materia de los currículos?

El consejero de Educación habló de “limitar los contenidos de este tercer trimestre, podando el currículo, para asentar lo ya visto”. Aquí entrarán los distintos servicios del departamento (Inspección, Evaluación, Igualdad, etc), para que se haga de forma inmediata y clara. Pero sólo una vez publicada la orden ministerial que se espera en breve tras la reunión mantenida junto al resto de CCAA el miércoles. “Partimos con ventaja de que ya habremos finalizado para el lunes nuestro periodo vacacional. Esta simplificación del currículum busca solucionar los problemas de justicia y equidad pero no supone ninguna renuncia para los alumnos con altas capacidades o altos rendimientos”, aclaró Gimeno.



¿Cómo se unificarían los currículos de los cursos?

Los responsables del departamento de Educación pusieron un ejemplo. La asignatura de matemáticas. “La distribución curricular hace que seamos muy repetitivos con los bloques un curso tras otro, como el bloque de estadística, por ejemplo. Los contenidos van variando, pero será fácil para el profesorado meter ahí en el curso siguiente las carencias que haya podido detectar en este curso y sus circunstancias. Les garantizo que cuando el 1 de septiembre comience el nuevo curso estará adaptado de inmediato para corregir los retrasos y desfases que hayan podido afectar al sector más desfavorecido del alumnado navarro”, dijo Gimeno.



¿Promocionará de curso todo el alumnado?

La promoción del curso “será la norma general y la repetición lo excepcional”, con garantías de recuperación. “Eso ya es así a día de hoy. Ahora la repetición pasa de excepcional a muy excepcional. La unificación de los dos cursos atrasaría esa evaluación final que marcaría la repetición a junio de 2021. Se podrá promocionar con materias y áreas suspendidas. La titulación debería ser lo habitual para 4º de la ESO y FP.



¿Habrá un aprobado general para todos?

En ningún caso se prescribe un aprobado general. La decisión final la tomará el equipo docente. “Lo que ha quedado claro es que el curso no lo pierda ningún alumno por culpa del covid-19. No hay aprobado general. Se podrá suspender y se podrá repetir. Cuando el equipo docente considere que la repetición es la mejor opción para el alumno, independientemente de si no hubiera existido el covid-19, repetirá. La evaluación no es más benévola, es más comprensiva, continua y holística”, indicó el consejero.



¿Qué pasa con 4º de ESO y 2º de Bachillerato?

Lo explicó Gil Sevillano, director General de Educación: “Se mantendrían todas las fases del proceso de evaluación: prueba ordinaria, posibilidad de recuperar lo suspendido y tendría que haber actividades de refuerzo. En 2º de Bachillerato todo el alumnado está interactuando con los equipos docentes y continuando su actividad formativa con normalidad de cara a la EvAU (Selectividad)”.



¿Se darán nuevos contenidos de temario?

La recomendación general emanada del Ministerio de Educación es no avanzar más temario en estos momentos. Se está a la espera de que lo confirme la orden ministerial.



¿Y qué ocurre con el curso universitario?

El Consejero Cigudosa fue el encargado de responder y aseverar que “Nadie va a perder el curso académico por la pandemia” aunque ya se haya decidido que no se volverá a las aulas este curso: “La evaluación está asegurada, no habrá aprobado general. Las tres universidades navarras (UN, UPNA y UNED) están aprobando un sistema de evaluación con entrevistas, test, muchas herramientas online, de abajo arriba, para evaluar a sus alumnos. Todo esto se recogerá en la guía de cada asignatura para que quede claro que el curso es válido, acorde a derecho”.