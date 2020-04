17/04/2020 a las 06:00

“Dígale a mi familia que les quiero” es una de las frases que ha escuchado estos días José Ignacio Martín Badules, capellán del Complejo Hospitalario de Navarra desde hace 17 años. Este sacerdote de 62 años, que antes de ordenarse fue enfermero, trabaja estos días a destajo por atender espiritualmente a los pacientes de coronavirus por petición propia o de sus familias. Lleva ya más de 450 atendidos.



¿Puede moverse libremente por el Complejo Hospitalario de Navarra?

Sí, totalmente. La capellanía forma parte de la estructura del CHN. La primera semana de marzo, al ver que la situación empezaba a complicarse, envié un comunicado a la dirección médica y de enfermería para informarles que estaba disponible las 24 horas del día porque es misión de la Iglesia estar al lado de los enfermos. Todos los pacientes y familiares que lo deseen pueden localizarme preguntando en planta. Y los que deben quedarse en sus casas, que llamen al hospital y me localicen.



Pero las medidas de seguridad y la carga de trabajo hacen más difícil el trato con los enfermos.

Es cierto. Para el personal sanitario supone un reto tener una cercanía con los pacientes y el respeto a las normas. Y se viven momentos muy duros, porque debemos protegernos unos y otros, sanitarios y familias. En el hospital, todos, absolutamente todos, mueren con mucha dignidad. Muchos están acompañados por sus familias en planta. Y a los que tienen que estar solos, he visto el cariño con el que les tratan las enfermeras. Le he visto cómo les acarician. Esto es vivir en Evangelio en grado máximo.



Usted hace muchas veces de enlace entre el enfermo y sus familias.

Me ha tocado atender a enfermos que ya no están conscientes a causa de la hipoxia, la falta de oxígeno. La familia ya no le puede ver. Les administro la unción de enfermos, les doy la bendición papal y la absolución. Otras veces el enfermo está consciente, aunque muy débil y con dificultades para hablar. Hacen una confesión sencilla y piden perdón. Y después me dicen “dígales a mi familia que les quiero”. Y esto les reconforta.



A usted también le toca consolar a la familia después de un fallecimiento.

Sí, las familias piden hablar conmigo y preguntan cómo ha muerto, qué ha dicho. Yo llevo un registro de todos los enfermos a los que visito y apunto los detalles. A las familias les da mucha tranquilidad. En esta crisis toca vivir situaciones complejas, por ejemplos esposos que están los dos ingresados y uno de ellos muere y hay que darle la mala noticia y consolarle.



¿Atiende también al personal sanitario que pide ayuda espiritual?

Sí, me llaman bastante. Hace poco se vivió una situación muy dura. Falleció en su casa un médico joven que trabajaba en la UCI. Me llamaron todos sus compañeros. Así que nos reunimos al día siguiente a las 7:45 horas para rezar un responso. Nos juntamos unas 200 personas y fue muy emotivo. Vi mucha solidaridad y mucha colaboración. Algunos sanitarios me han pedido la oración del responso porque quieren rezarla por los fallecidos.



¿Y no hay entre los profesionales quien se rebela y grita dónde está Dios en estos momentos?

Dios en estos momentos está acariciando a sus hijos con las manos de la Iglesia. Y esas manos ahora son los sacerdotes y el personal sanitario, todos los que están en primera línea atendiendo a los enfermos. No veo rebeldía, veo mucha paz y serenidad. Creo que todo esto tiene que redundar en nuestro bien.



Ha tocado vivir la Semana Santa de forma muy distinta, sin procesiones, sin oficios, sin misas.

Hemos vivido una verdadera Semana Santa atendiendo al enfermo y rezando por los difuntos. El enfermo está ahora viviendo desde la cruz y nosotros, como la Virgen Dolorosa o el Cirineo, debemos estar al pie de la cruz.



En esta pandemia también hay muchos que mueren sin acompañamiento espiritual.

Dios, que es amor, se sirve de muchos medios. El cuidado amoroso de los médicos, enfermeros y cuidadores es también sacramento que queda grabado en el cuerpo y en el alma. Dios, en su infinita misericordia, se sirve de estas cosas.



Usted ¿ha tenido la tentación de venirse abajo?

Me siento muy acompañado. Me llaman muchas religiosas y sacerdotes que se ofrecen para rezar por los enfermos y los sanitarios. También desde el arzobispado me llaman dos o tres veces al día. A las 8.30 de la mañana celebro la misa con algunos fieles. De verdad, se notan todas las oraciones.