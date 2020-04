Niños encerrados e ¡irritados!

16/04/2020 a las 18:00

El aislamiento y el encierro afectan a todos. También a los niños y adolescentes. Los menores no son ajenos a esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Ven a sus padres preocupados y estresados por el trabajo, la conciliación, por los familiares enfermos... Y los pequeños también sienten miedo. Los psicólogos alertan de que los niños muestran su angustia, no tanto con tristeza, sino con irritabilidad. Y aconsejan a las familias tener paciencia, ser más flexibles y menos exigentes.



¿Perros sí y niños no?



La psicoterapeuta Olatz Ormaetxea critica que el Real Decreto sobre el estado de alarma no recoge ninguna indicación sobre los menores. “Apunta que los perros pueden salir a la calle para hacer sus necesidades físicas. Pero, ¿y los niños? ¡También tienen necesidades emocionales!”, insiste. Por eso, añade, el aislamiento resulta dañino para la salud mental de los menores. “Echan de menos a sus amigos porque no tienen contacto con ellos. Y no se sienten de vacaciones porque no pueden salir y, en sus casas, se viven situaciones de estrés. Les impacta ver así a los adultos. Y ante los padres agobiados, no se quejan. Pero sí están irritables y desafiantes”.



Por todo ello, la experta aconseja seguir unas pautas y mantener la rutina. “Es importante que les expliquemos por qué no pueden salir a la calle. Que no es solo para no enfermar ellos sino para proteger a los abuelos. Eso les hace sentirse bien y valiosos”.



En el caso de familias con habilidades sociales, Ormaetxea prevé poco riesgo al terminar la crisis. Más problemas pronostica en familias en conflicto (caso de malos tratos, drogodependencias...) ¿Y qué ocurre con las custodias compartidas? “Se ha dejado en manos de los progenitores que decidan dónde están los niños . Y está habiendo problemas con exparejas que no se hablan y que no ceden a los menores”.



Cómo ayudar a los menores



¿Qué sabes del coronavirus? Como si fuera un juego, pregunte a su hijo qué sabe de la pandemia. Lo pueden dibujar, escribir como si fuera un cuento... Pregúntele qué siente ante esta situación. Y adapte las explicaciones a su edad.



¿Tiene mucha tarea del colegio? Sea flexible con los deberes escolares. Deje que sea su hijo el que se organice y decida en qué momento va a estudiar. Hágale ver que el trabajo, el ocio y la diversión son igualmente importantes.



¡Videollamadas con amigos! Ofrézcale que una vez al día se conecte con su amigos a quienes, seguro, echará de menos.



Ayuda en las tareas domésticas. Es un buen momento para pedirle que ayuda a pasar el aspirador, a recoger su cuarto, a poner la mesa...