UPN insta al Gobierno a "definir con claridad" cómo finalizará el curso escolar

El senador de UPN Alberto Catalán ha instado al Gobierno central a “definir con claridad y tiempo suficiente cuáles son sus previsiones acerca de la finalización del curso escolar”.



Portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Catalán asegura en una nota que “el confinamiento de los escolares y docentes en sus casas está suponiendo un quebranto importante en el desarrollo del tercer trimestre del curso y la finalización del mismo”.



Por todo ello, y conocido el informe no vinculante del Consejo Escolar del Estado en el que se realizan algunas sugerencias, los regionalistas han preguntado al Ministerio de Educación por las posibilidades de incorporación de los alumnos a los centros escolares.



“Si será de forma general, escalonada o dependiendo de cursos que acaban etapas o Comunidades Autónomas menos afectadas por la infección de coronavirus”, han interpelado.



Catalán también ha presentado varias iniciativas para conocer “cómo se van a realizar las recuperaciones de las evaluaciones suspendidas y las del tercer trimestre”. “Y si el Ministerio, como defiende algún consejero autonómico, considera que en el comienzo del próximo curso 2020-2021 deberán adaptarse los contenidos y enseñanzas”, agrega.



Los regionalistas también quieren saber si el Gobierno de España va a liderar y coordinar las decisiones de cómo realizar la selectividad (EBAU) por parte de las Comunidades Autónomas y las medidas que se van a establecer para que los alumnos de Formación Profesional puedan superar el periodo de prácticas que obliga la normativa.



Catalán ha resaltado que “el trabajo de los docentes en estas circunstancias y la voluntad de las familias para que sus hijos sigan, en la medida de sus posibilidades, con el aprendizaje de las diferentes materias”.



Por esta razón, considera que “tanto las comunidades autónomas como la comunidad educativa tienen que conocer con tiempo suficiente las previsiones del Ministerio”.



Para los regionalistas, “un sistema educativo avanzado debe estar basado en la equidad y la igualdad de oportunidades”, y han mostrado su preocupación sobre la situación de escolares con dificultados de acceso a las nuevas tecnologías o en las que su entorno familiar no es muy propicio para enseñanza o el seguimiento de tareas.



“Por mucho esfuerzo que se quiera realizar por parte de todas las administraciones implicadas la realidad no es nada halagüeña y de ahí que quieran conocer las iniciativas tomadas al respecto por el Ministerio”, manifiestan.



Finalmente, UPN ha demandado al Ministerio que coordine las convocatorias de oposiciones que estaban previsto celebrar este año y que algunas Comunidades Autónomas han retrasado al año 2021.



A este respecto, los regionalistas quieren conocer el criterio del Ministerio para que se celebren oposiciones de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional junto a las del Cuerpo de Maestros en 2021 o si es partidario de que sigan convocándose en años sucesivos como ocurría hasta ahora.



Junto a ello, desde UPN se pregunta si en las convocatorias que se retrasen podrán incrementarse con el número de vacantes que se hayan producido en ese intervalo de tiempo.

