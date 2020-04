Jonan Basterra: “Ifema simboliza que juntos podemos hacer cosas increíbles”

08/04/2020 a las 06:00

A Jonan Basterra Muniáin le ha vuelto a reconocer su teléfono móvil, ya que sin mascarilla el sistema de identificación facial vuelve a funcionar perfecto, pero su báscula le ha recibido en casa como a un extraño. Ha perdido diez kilos, los mismos que días ha estado ingresado en el recinto ferial de Madrid convertido en hospital de campaña para contagiados de coronavirus. Pamplonés de 50 años, afincado desde hace 24 en la capital del país, periodista experto en marketing digital y fotógrafo para Diario de Navarra en Sanfermines, le llevaron a Ifema el 28 de marzo, previo paso por su centro de salud y el Hospital Ramón y Cajal. Anteayer salía, “fenomenal” de salud y “saliéndose por los tres lados” de ánimo: con el deber de guardar cuarentena en su domicilio, una bolsa pequeña con alguna pastilla y aerosoles y otra repleta de recuerdos por una vivencia que, dice, le ha transformado.



¿Cómo se encuentra?

Fenomenal. No tengo fiebre y ahora me tengo que tomar la última pastilla de Urbason para terminar el tratamiento. Además tengo una pauta de Ventolin cada seis horas por si tengo un mínimo problema para respirar, que no lo tengo, y media pastilla para controlar la tensión, que la tengo incluso mejor que antes de que todo esto empezara. Y, a nivel personal, para mí esto no ha sido superar una enfermedad muy grave sino vivir una experiencia muy emocionante, en el sentido de ver de qué somos capaces los españoles si nos juntamos y apuntamos todos en la misma dirección, cada uno aportando su granito de arena.

Aunque le hayan dado el alta, ¿puede contagiar el virus?

Podría. Tengo que estar en cuarentena dos semanas. No puedo salir de casa. Si necesito comida me la tienen que traer y me tienen que sacar la basura. Como vivo solo, perfecto porque me puedo quitar la mascarilla. En el caso de una familia, necesitan tener una habitación y un baño para el paciente recuperado y mantener distancias de seguridad y medidas de protección más desde el paciente a sus familiares que al revés.

¿Quién le lleva la compra y le baja la basura?

Ya tenía bastante comida de latas, pasta fresca, gulas… En ese formato e incluso algo congelado, tengo como para una semana sin problema y mi hermana me acaba de traer a la puerta fruta y unos zumos. Para la basura, en mi comunidad ya había una persona asintomática que estaba en cuarentena, por lo que ya sabíamos el protocolo. Según esto, tengo que meter toda la basura en una bolsa, esta bolsa a su vez en otra y todo de nuevo en una tercera que esté desinfectada por fuera con agua y lejía, por ejemplo. Llamaré al portero para que directamente la recoja y la lleve al contenedor. Él mantiene sus medidas de protección y sabe que luego debe lavarse las manos.

¿Ha salido de Ifema un Jonan Basterra distinto al que entró allí?

Totalmente. La enfermedad ha pasado a ser una anécdota. Es uno de los mejores momentos de mi vida, no por haberme curado sino por haber vivido la experiencia. Lo reitero: Ifema para mí es un símbolo de que juntos podemos hacer cosas increíbles. A mí me parecía la leche que España ganase el Mundial de fútbol y, ahora mismo, me parece ridículo. Lo que es increíble es que el Ejército, fontaneros y diferentes colectivos construyeron en tiempo récord un hospital.

Pero también hubo sanitarios que denunciaron caos organizativo.

Evidentemente, a los sanitarios les han podido faltar medios. En Ifema y en otros sitios. Y es normal que los soliciten y que se los den. Los piden no porque se puedan contagiar sino porque quieren atender al mayor número de personas posibles. Ése es el espíritu de los sanitarios. En Ifema hay quienes no cobran y están como voluntarios. Los primeros días hubo algunos problemas de organización. Pero los pacientes hemos estado muy bien atendidos. La comida, por ejemplo, ha estado bastante por encima de la media de lo que se entiende como comida de hospital. Los trabajadores de la empresa de catering están dándolo todo, con detalles que van más allá de dar la comida sin más.

Sus mensajes en Twitter desde dentro del hospital han tenido repercusión y, precisamente, se granjeó la simpatía de la cocina con buenas críticas a la comida, sobre todo la tortilla de patatas.

Una trabajadora me dijo a través del cristal que mis tuits les daban la vida. ¿Perdona? ¿Un simple párrafo? La vida la dan ellos con la comida. Me supongo el susto que pasaron sus padres, madres o parejas cuando les dijeron que se iban a trabajar a Ifema, donde los del coronavirus. Lo están dando todo, como los sanitarios. Nos hemos hecho muy amigos.

¿También se ha hecho de otros pacientes?

La relación ha sido muy intensa con los cinco de alrededor, sobre todo los que estaban desde el principio. Sobre todo con Antonio, un señor que se dedica a la construcción y es de Fuenlabrada, o Santiago. Cuando estaba en el Ramón y Cajal, llegaron él y su mujer, Blanca. De unos 70 años, casados de toda la vida. Les ingresaron y, casualidad, se sentaron también a mi lado en la ambulancia que nos trasladó a Ifema. Las zonas estaban separadas por sexos, pero les colocaron separados sólo por un murito. Se hablaban por debajo y por encima de él, se mandaban mensajes de móvil… Desgraciadamente, a Blanca la tuvieron que devolver al Ramón y Cajal pero, aunque está en la UCI, Santiago me dice que está bien. Hemos quedado en ir a comer a un restaurante navarro en Madrid. Otra persona especial es Esteban, de 87 años. Su hija contactó conmigo y me dijo que, como los médicos le llamaban pero no sabía nada más, a ver si podía ir a echarle un vistazo. He ido varios días hasta su cama para que pudiera hablar por videollamada con sus hijos, nietos y su perro.

Ha logrado mucha repercusión mediática en su paso por Ifema. ¿Cómo la ha asimilado?

He hablado con todas las cadenas nacionales de televisión, con autonómicas, con Sky News, Reuters, Colombia, Venezuela… Tenía necesidad de contar todo esto. Y, a partir de ahí, estoy abrumado porque me escriben personas que no conozco de nada y me desean lo mejor, o me dicen que soy una inspiración, o me cuentan que tienen familiares ingresados en Ifema y están más tranquilos desde que leyeron mis comentarios. Es lo que más me animó a seguir.

