Navarra "ha iniciado la remisión de la epidemia" de coronavirus según el Gobierno foral

07/04/2020 a las 14:28

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que la Comunidad foral "ha iniciado la remisión de la epidemia del Covid-19" y ha destacado que hay una serie de indicadores que "nos invitan a un optimismo prudente" y que suponen "un rayo de luz".



En la rueda de prensa de este martes para informar sobre las últimas novedades del Covid-19, Induráin ha detallado que Navarra "está registrando menos de un contagio por cada nuevo caso diagnosticado", de tal modo que el denominado número reproductivo básico es del 0,89 en la Comunidad foral, frente al 0,94 registrado a nivel estatal.



Para la consejera, "los esfuerzos que está realizando la ciudadanía están dando sus frutos" y ha resaltado que "el esfuerzo colectivo está permitiendo que se vaya ralentizando la velocidad de crecimiento de la epidemia".



Por ello, ha mandado un "mensaje de optimismo prudente por la remisión de la epidemia" y también ha transmitido un "mensaje de agradecimiento a todo este esfuerzo colectivo que nos va a permitir sin duda crecer como sociedad".



Te puede interesar





Induráin ha comenzado su comparecencia de este martes recordando la conmemoración del Día Mundial de la Salud, este año dedicado a las enfermeras y matronas, a quienes ha expresado su agradecimiento por "su contribución a la salud de la población y más si cabe en una situación como la actual".



"Su compromiso, entrega, espíritu de sacrificio y capacidad están fuera de toda duda y en esta crisis lo están demostrando de manera sobrada. Tenemos un sistema sanitario fuerte, pero no olvidemos nunca que esa fortaleza viene de los profesionales. En sus manos está la salud de todos", ha destacado.



Sobre la situación del coronavirus en Navarra, la consejera ha explicado que en el último día son 124 los nuevos casos registrados, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al día anterior, "un porcentaje de aumento que viene a corroborar que nos encontramos en una fase denominada de meseta".



No obstante, ha subrayado que "no podemos descartar que pueda haber cifras cambiantes y que estén los denominados dientes de sierra y podamos tener pequeños repuntes".



Asimismo, ha puesto en valor que son la 421 las altas epidemiológicas registradas en la Comunidad foral, 41 en las últimas 24 horas. Y ha destacado que de los 2.732 casos activos en Navarra, el 75,5% están cursando la enfermedad de manera leve en sus casas, atendidos y controlados por los equipos de Atención Primaria.



Además, según los datos dados por Induráin, el 4,4% están siendo atendidos también en domicilio pero mediante la modalidad de hospitalización a domicilio; mientras que 548 personas, el 20%, se encuentran ingresadas en centros hospitalarios. De ellos, 458 están en plan y 90 en la UCI.



La cara "menos positiva" de esta realidad, ha agregado Induráin, son los fallecimientos, que ascienden a 202, 15 en las últimas horas y ha avisado de que "a pesar de que la epidemia está remitiendo los fallecimientos van a seguir".



En cuanto a los casos positivos en profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado) alcanzan en estos momentos el 3,6%, de modo que son 536 profesionales de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.



A este respecto, y preguntada por si a los profesionales que han estado infectados se les realiza la prueba antes de retornar a su puesto, la consejera ha afirmado que "existe un protocolo que se ha consensuado desde salud pública y los servicios de prevención" y que "todos los profesionales que vayan a volver a la atención van a ver realizados PCR".



Desde que se iniciara la epidemia se han efectuado en el sistema sanitario público un total de 8.290 PCR, de las cuales en torno a un 38% han resultado positivas.



EL CONFINAMIENTO EN NAVARRA, "EJEMPLAR"



Por otro lado, la consejera de Salud ha asegurado que Navarra "tiene recursos sanitarios, unos grandes profesionales, y capacidad en los centros de Atención Primaria y hospitalarios" y ha transmitido su agradecimiento al "personal sanitario, sociosanitario y a todos aquellos colectivos cuya labor, esfuerzo y comprensión están siendo fundamentales".



Igualmente, ha puesto en valor que en Navarra "se está realizando el confinamiento y todas las medidas asociadas para parar la transmisión de una manera ejemplar". Y ha considerado que "este gran esfuerzo colectivo, que probablemente nunca se había hecho a un nivel global al mismo tiempo, está mereciendo la pena".



"Se están reduciendo los contagios y esto supone que se están salvando vidas. La corresponsabilidad social está siendo clave para la contención y remisión de la epidemia, siempre de manera prudente", ha señalado.



En este misma línea, Nieves Ascunce, jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención de Salud Pública, también ha mandado un "mensaje esperanzador" porque "se está consiguiendo rebajar" el número de contagios.



Ha destacado que "nuestra mejor baza sigue siendo el aislamiento de todos los casos, la cuarentena de los contactos, el distanciamiento social, todas las medidas de higiene" y ha afirmado que "sólo porque lo estamos haciendo bien, lo estamos consiguiendo".



Ascunce, que ha hecho balance de la evolución de la pandemia durante esta última semana, ha explicado que "seguimos haciendo cada vez más pruebas y parece que se está estabilizando el porcentaje de positivos".



"La velocidad sigue disminuyendo y, por lo tanto, la pandemia está remitiendo", ha expuesto la jefa del Servicio de Epidemiología, para señalar que "los casos que necesitan hospitalización también comienzan a mostrar una tendencia decreciente".



Igualmente, según ha indicado, las altas hospitalarias "empiezan a ser significativas", de tal modo que "los nuevos ingresos y las altas hospitalarias ya empiezan a compensarse". "La carga asistencial es altísima, pero empezamos a ver un poquito de luz en que unos se compensen con los otros", ha agregado.



Respecto a las curaciones, ha puesto en valor que "desde el martes pasado se han duplicado" y ha opinado que "seguro que para la próxima semana se duplicará o más porque la velocidad siempre tiende a aumentar".



"La remisión es bastante más clara, soy más optimista que la semana pasada que no hacía más que pedir prudencia", ha manifestado Ascunce, quien también ha destacado que la bajada de casos posibles a los que no se les ha realizado pruebas diagnósticas también es "clarísima".

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.