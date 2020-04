Izquierda-Ezkerra solicita la no apertura comercial el próximo Jueves Santo

Actualizada 07/04/2020 a las 11:22

Izquierda-Ezkerra ha solicitado a los Gobiernos central y de Navarra que declaren la no apertura comercial del próximo Jueves Santo y "atienda así la reclamación de los trabajadoras del comercio".

En un comunicado, Izquierda-Ezkerra ha expuesto que "los trabajadores del comercio, de los supermercados principalmente, están trabajando todos los días para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos a toda la población, y es de lo más oportuno y razonable atender a la demanda de este colectivo que solicita la no apertura comercial el próximo Jueves Santo".



Según han añadido, "se trata de un día festivo en el que toda la población estará confinada en su domicilio, y consideramos que estas trabajadoras, principalmente se trata de mujeres, también tienen el derecho a disfrutar de un día de descanso junto con su familia, más si cabe tras ya tres semanas de extenuante y estresante trabajo y constante exposición al contagio".



La coalición formada por Izquierda Unida y Batzarre ha explicado que "en una situación de excepcionalidad como la actual, el conjunto de la población debe realizar esfuerzos solidarios, y el cierre del comercio el próximo jueves a buen seguro será ampliamente compartido y aceptado por la ciudadanía". "Los gobiernos del Estado y de Navarra deben escuchar esta reclamación de los representantes de los y las trabajadores del comercio, y por consiguiente declarar la no apertura comercial", ha indicado.



Izquierda-Ezkerra ha aprovechado la ocasión para mostrar públicamente su reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores del comercio. "Junto con el personal sanitario y de emergencias, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, trabajadores de la industria y transportistas, trabajadoras de la limpieza, trabajadores del campo y ganaderos, los y las trabajadoras del comercio están desarrollando una labor de cuidados al conjunto de la población esencial, y consideramos que como mínimo merecen este gesto", ha indicado.