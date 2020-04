En mitad del confinamiento con niños

06/04/2020 a las 06:00

Un escenario totalmente irreal pero cierto. Guarderías, colegios, institutos, universidades, escuelas de música, piscinas, tiendas... Todo cerrado. Algo que no hubiéramos imaginado hace unas semanas pero que está aquí y ha llegado para quedarse. Un mínimo de quince días. Si no, más. ¿Y cómo se organizan las familias? Porque, además de ‘teletrabajar’, quienes puedas y con niños pululando a su alrededor, padres y madres deben controlar las tareas escolares (previa conexión telemática y posterior corrección de los ejercicios) y convertirse en una suerte de monitores de ocio y tiempo libre de sus retoños. Al tiempo que intentan abastecerse en el súper, preparar la comida y tender la ropa de la cuerda. Ahí van algunas ideas que pueden ayudar en el día a día entre cuatro paredes. Pero el consejo más importante es no perder la calma. Aunque tengamos miedo al contagio o los niños nos vuelvan locos. Calma.



PLANIFICA EL DÍA



Aunque niños y padres estén en casa, hay que establecer una rutina y no estar todo el día en pijama. Después de levantarse, habrá que desayunar, asearse, vestirse y organizar una reunión entre todos los miembros de la familia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero, las tareas escolares (con el material que haya establecido cada centro). Para Infantil, hay algunas páginas en Internet que pueden servir (dibujar, recortar, fichas de verano...) Terminada la tarea, manualidades y actividad física. No hay que salir al parque ni a los columpios pero sí al jardín ( si se tiene), a la terraza o a zonas poco concurridas (con bici, patín...) Al regreso, un rato de televisión y pantallas. Y después, comida y siesta. Lectura, de nuevo actividades al aire libre, oír música, bailar, juegos de mesa... Y no puede faltar alguna conexión con el exterior. Como llamar a los abuelos, por teléfono o videollamada, a los primos y a los amigos para compartir qué hemos hecho y preguntar cómo están. Estas son solo unas ideas pero seguro que se te ocurren otras.



VISITA MUSEOS 'ON LINE'



La ‘cuarentena’ puede ser una buena oportunidad para culturizarnos. Aunque los museos estén cerrados, muchas pinacotecas de todo el mundo ofrecen visitas virtuales desde casa. A saber, el Museo Arqueológico de Madrid, el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Louvre (París), el Brithis Museum (Londres), Metropolitan (Nueva York), Hermitage (San Petesburgo), Museos Vaticanos (Roma)...





COCINA CON TUS HIJOS



¿Cuántas veces te has quejado de no tener tiempo para disfrutar con los niños? Pues ahora es el momento de pasar a la acción. ¿Te gusta cocinar? Puedes hacer bizcochos, arroz con leche, masa para pizza y dejársela amasar y poner los ingredientes. También puede ser un buen momento para gastar todos los productos que tienes en la despensa (botes de legumbres, paquetes de arroz y pasta...) y enseñarles a cocinar con ‘restos’ en vez de ir al supermercado, si no lo necesitas.



'EDUCLAN' DE 4 A 10 AÑOS



El canal de televisión infantil Clan ofrece desde hoy lunes una herramienta con contenidos educativos. Con el nombre de ‘Educlan’ y en coordinación con el Ministerio de Educación y la ayuda de editoriales (Edebé, Anaya, SM...) brindará contenidos en tres canales por edades (de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 10). Las familias encontrarán más de 200 vídeos sobre las principales materias (Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales, idiomas, Tecnología...) Estos recursos buscan complementar las indicaciones que haga cada centro escolar.



ESPECTÁCULOS EN DIRECTO



Las redes sociales se han convertido en una buena herramientas para no perder el contacto con el mundo exterior. Siguiendo la recomendación de #yomequedoencasa, muchos artistas están ofreciendo conciertos y cuentacuentos en directo para los niños a través de Facebook, Instagram... Así, los ‘Titiriteros de Binéfar’ reglarán a diario un espectáculo a las 10 horas. “Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja / que todas las mañanas, haremos risas ja, ja”, adelantan en sus cuentas. ‘Yo soy ratón’, un cantante de música infantil, ya comenzó a ofrecer el sábado conciertos a través de la web, dentro del festival ‘Me quedo en casa y cuarentena fest’. Una iniciativa en la que algunos artistas ofrecen ‘conciertos privados’ a través de sus perfiles en redes sociales.



VIDEOJUEGOS GRATIS



La empresa italiana de videojuegos Runehead ha subido a la red muchos juegos en distintas plataformas. Lo mismo ocurre con la editorial Hearst España, que ofrece acceso gratis ‘on line’ a todas sus revistas (Cosmopolitan, Fotogramas, Mi casa, Qué me dices, Women’s...) o la editorial Perrolokogames, que ha liberado su juego de mesa Dirty Fridge en formato pdf para que quiera imprimirlo y jugar en casa.



CANALES INFANTILES, GRATIS



Movistar Lite ha activado varios canales gratis. Entre ellos, los ocho infantiles (Disney Jr, Disney XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda y Baby TV). Además de otros ocho canales en directo que ofrece habitualmente Movistar+ Lite (#0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC). Esta oferta se ampliará hasta el próximo 30 de abril.



JUEGOS DE TODA LA VIDA



Además de toda la ayuda tecnológica, muy útil, como el día es muy largo, se pueden hacer juegos en casa de los de toda la vida. Como el teatro con sombras (recortar siluetas en cartulinas y sacar las linternas), jugar al voleibol con un globo, adivinar películas solo por gestos, esconder mensajes por la casa (en papeles o post it), imaginar que grabas un programa de radio, hacer yoga con los niños (siguiendo un tutorial de Youtube), organizar un desfile de disfraces, montar una cabaña con sillas y mantas, crear marionetas con calcetines, organizar un karaoke en el salón, imitar posturas de los demás, intercambiar los personajes de los miembros de la familia, contar chistes, hacer masajes, sacar fotos divertidas, adivinanzas, hacer papiroflexia...



ESCRIBIR UN DIARIO O BLOG



Puede ser un buen momento para que los niños adquieran la costumbre que teníamos sus padres en la adolescencia de llevar un diario escrito a mano, en el que cuenten qué hacen cada uno de los días de la cuarentena. Si se atreven y les gusta la tecnología, también pueden abrir un blog en Internet, con el mismo propósito. En este caso, además, aprenderán cómo subir fotos y escribir textos. No hace falta que sea público. Solo para la familia.



CINEFORUM EN FAMILIA



Una idea es ver dos películas al día: una después de comer y otra, por la noche. Los padres pueden ofrecer una lista (de unas veinte, por ejemplo) y los niños votar cuál quieren ver. Al terminar cada filme, padres e hijos se pueden sentar en el sofá para hablar sobre qué les ha parecido. Lo ideal es alternar películas de superhéroes o ciencia ficción con otras que transmitan valores.



UN DÍA PLANIFICADO



Desayuno y aseo. No hay que estar todo el día en pijama. Mejor, vestirse



Tareas escolares. Seguir las recomendaciones de los centros escolares



Manualidades. Con los más pequeños (pintar, recortar, dibujar...)



Ejercicio físico. No ir al parque ni columpios pero sí a sitios con poca gente



Comida. Una oportunidad para que pongan y recojan la mesa



Siesta. Para los ‘peques’



Lectura. Según la edad



Actividad al aire libre.



Oír música, bailar...



Juegos de mesa. Parchís, cartas, Monopoly



Llamadas telefónicas. A los abuelos, amigos...



Cena y película.