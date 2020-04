Menús completos a 5 euros, iniciativa solidaria para camioneros en Navarra

Actualizada 05/04/2020 a las 12:26

Los transportistas de mercancías, un sector esencial para garantizar el suministro durante el estado de alarma por el coronavirus, encuentran muchas dificultades para comer y descansar durante el trayecto y, por este motivo, un empresario navarro ha puesto en marcha una iniciativa especialmente dirigida a ellos: menús completos a 5 euros.

"Como tengo también gasolinera, estoy en contacto con los transportistas, que me empezaron a contar enseguida los problemas que estaban teniendo. No tenían para ir al servicio, ni para comer tan siquiera, y andaban muy mal", ha explicado Efe el empresario Iñaki Zozaya, responsable del Sarasate Truck Stop Restaurante.

En este establecimiento, ubicado junto a la gasolinera en la localidad navarra de Sarasate, se hace a los transportistas una oferta difícil de superar: un primer y segundo plato, con postre y botellín de agua por cinco euros. Todo ello envasado y listo para llevar.

Zozaya había llevado a cabo una importante renovación de las instalaciones, donde había construido duchas y lavandería. Sin embargo, cuando llegó la hora de la inauguración, se desató la crisis del cononavirus y este empresario decidió adaptar el negocio a las nuevas circunstancias.

"Se me ocurrió darle la vuelta para dar un servicio a los transportistas. Los conozco de toda la vida, porque vivo con ellos. Lo están pasando mal, aunque son los que nos traen los productos a los supermercados y están arriesgando su salud para hacer ese trabajo", ha afirmado Zozaya.

Sin embargo, ha lamentado, los transportistas "no están siendo recompensados por la sociedad, porque están pasándolo mal, no tienen ni dónde comer, ni ducharse, ni ir al servicio".

Zozaya, que también ofrece en su local bebida gratis para las fuerzas de seguridad, ha confesado que no ha llegado a calcular el coste que le supone cada menú, "porque no me interesa, no se trata de ganar dinero".

Sabe que no obtiene beneficio con este servicio y que está "poniendo dinero para tenerlo abierto", pero, ha declarado, "cuando estás haciendo una acción solidaria, es lo que toca".

Para ofrecer estos servicios, Zozaya ha adoptado todas las medidas de seguridad para evitar los contagios de coronavirus. Tras cada turno, se desinfectan las instalaciones, al igual que las duchas después de cada uso y la lavandería.

Además, en el restaurante, con mesas y cinta de plástico se han habilitado tres accesos hasta la barra, para que haya como máximo tres personas dentro del local para recoger la comida y consumirla en el vehículo.

La idea ha tenido una gran acogida: "Estamos teniendo una respuesta que me he quedado alucinado, sobre todo en Facebook, porque hemos hecho una página (sarasatetruckstop) y hay montones de comentarios de camioneros superagradecidos", ha afirmado.

Zozaya ha considerado que "lo lógico y normal, y además es una reclamación que hacen ellos constantemente, es establecer más o menos cada 200 kilómetros un área donde los transportistas pudiesen tener unos servicios mínimos".

La afición de Zozaya por el motor viene de lejos. Hace años que este empresario participa con un Porsche en multitud de rallyes, en los que también deja un buen recuerdo, ya que, en cada carrera, reparte juguetes entre los niños.

Este año, cuando la crisis del coronavirus lo permita, Zozaya tiene previsto contactar con asociaciones de niños enfermos para que sean los menores los que decoren el coche con el que va a participar en cada carrera.

