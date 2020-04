Cáritas advierte de que la crisis sanitaria "está agravando los problemas de los últimos años"

Actualizada 03/04/2020 a las 16:05

Cáritas ha destacado que continúa con su labor habitual "conjugando nuestra atención a las personas con el cumplimiento de las normas de seguridad", lo que ha llevado a modificar los modos de trabajar de la entidad, y ha advertido de que la crisis sanitaria por el Covid-19 "está agravando los problemas que veníamos denunciando los últimos años".



En un comunicado, Cáritas ha detallado que sigue acogiendo y respondiendo a las necesidades de alimentación y farmacia, pero a través del teléfono.Y ha explicado que también se mantiene la actividad del comedor social pero "repartiendo en la puerta del mismo las comidas envasadas o llevándolas a los domicilios de los usuarios".



Además, ha señalado que sus residencias y pisos "siguen abiertos, pero restringiendo al máximo la entrada de personas del exterior" y que se han reforzado los equipos para "acompañar más intensamente a los residentes, haciendo más fácil su aislamiento".

Por su parte, el centro ocupacional ha tenido que cesar su actividad con las últimas normas del Gobierno, pero "seguimos en contacto a través del teléfono y del whatsapp con los usuarios del mismo respondiendo a sus necesidades".



Según ha señalado, esto mismo se está realizando "con las personas que utilizan nuestro centro de día o los procesos de acompañamiento y vivienda". Además, sigue operativo el servicio de empleo, "aclarando muchas dudas laborales que tienen empleadores y personas empleadas".



Asimismo, Cáritas ha destacado que "son muchas las parroquias que están haciendo entrega de alimentos, transporte de alimentos a domicilios de personas que no pueden salir a la calle o llamadas telefónicas".



"Si destacásemos un valor en este momento en Cáritas sería el de la escucha y la solicitud para buscar y cuidar de las personas. Estas semanas continuamente hemos tenido que cambiar nuestros modos de hacer, conforme las circunstancias y las normas han ido cambiando, intentando ser fieles a nuestro ser: estar con los que más nos necesitan", ha remarcado la entidad.



En este sentido, ha agradecido al personal de Cáritas, tanto contratados como voluntarios, "la capacidad de aceptar los cambios, incluidos los cambios de puestos de trabajo". "Al mismo tiempo tenemos que pensar ya en la post-pandemia para seguir trabajando en un escenario socio-económico duro", ha subrayado.



Desde la entidad han explicado que '#Por un mañana' es el lema y hashtag que Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela está utilizando durante esta pandemia para "visibilizar que sigue al lado de las personas más desfavorecidas y vulnerables". "Acogemos, acompañamos y estamos a tu lado, hoy y siempre, para facilitar un mañana mejor para todos", ha resaltado.



A este respecto, ha agregado que "todos somos conscientes que las crisis afectan más a las personas más débiles". Y ha remarcado que "no es lo mismo pasar el confinamiento en un piso o en una habitación; no es lo mismo pasarlo sabiendo que voy a percibir unos ingresos, que saber que no los voy a percibir; y no es lo mismo saber que puedo adquirir los medicamentos, que saber que no".



A juicio de Cáritas, "la crisis está agravando los problemas que veníamos denunciando los últimos años", ya que "el hacinamiento en las viviendas está haciendo pasar el encierro a familias en una sola habitación" y "la desigualdad en nuestra sociedad la estamos viendo en la brecha tecnológica".



"Los niños y estudiantes que no tienen ordenador en casa, o no tienen acceso a internet, vemos que están en gran desventaja con los que lo tienen. Las administraciones han tenido que habilitar recursos para acoger a las personas que sabíamos que vivían en la calle. Esta pandemia está resaltando las debilidades de nuestra sociedad", ha subrayado.



A juicio de Cáritas, "esta pandemia nos muestra las injustas desigualdades", pero ha destacado que vive esta situación "esperanzada" porque "estamos convencidos que la vamos a superar". Por ello, ha destacado, "trabajamos para estar al lado de los más débiles, como hemos estado siempre, intentando que las cosas cambien y logremos una sociedad más justa".

