El Servicio Navarro de Empleo amplía las vías de contacto a disposición de la ciudadanía

Actualizada 30/03/2020 a las 14:41

El Servicio Navarro de Empleo (SNE), dependiente del Departamento de Derechos Sociales, dispone de 26 líneas de atención a la ciudadanía en sus 9 agencias de empleo, tras sumar en los últimos días 17 números de teléfono adicionales. Además, ha simplificado el contacto a través de www.empleo.navarra.es, con una opción de Cita que permite dejar los datos de contacto.



Entre 25 y 30 empleados públicos acuden diariamente, en rotación, a su puesto de trabajo en las agencias. El resto del personal disponible trabaja en la modalidad de teletrabajo. Asimismo, los Servicios Centrales del organismo asumen también tareas de apoyo a las agencias a través de desvíos telefónicos y grupos de apoyo a la gestión, según ha informado el Gobierno foral.



La actividad se centra en gestionar altas en el desempleo o reactivaciones, necesarias en caso de querer optar a prestaciones, gestionadas por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que, a su vez, ha establecido medidas extraordinarias para facilitar la tramitación por internet.



En el caso de personas afectadas por ERTE, el SNE recuerda que la ciudadanía no tiene que realizar ninguna gestión. El SNE recibe el expediente de la autoridad de Trabajo y comprueba de oficio los datos de las personas afectadas y valida los expedientes ante el SEPE, el encargado del pago de prestaciones y subsidios.



95 OFERTAS DE EMPLEO



Pese a que la gestión de ofertas ha caído, entran demandas de empresas para localizar trabajadores en los siguientes ámbitos: medicina, auxiliares de geriatría y de enfermería, gerocultora, enfermería, educación social y auxiliares educativos, limpieza, vigilancia de seguridad, laboratorio, y de sectores ligados a al mantenimiento (electricista, mantenimiento, etc.) y a la alimentación (pescado, caja, reposición).



El Departamento de Derechos Sociales ha habilitado, además, un formulario para localizar personal cuidador, de limpieza y cocina para residencias.



TRABAJO AUTÓNOMO: PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA EN MUTUAS



En cuanto a las subvenciones de hasta 3.500 euros a las personas desempleadas que se dan de alta en el régimen del Trabajo Autónomo, el SNE informa de que el periodo de alarma no computará en el compromiso de mantenimiento de la actividad (la ayuda está vinculada a estar de alta en el RETA 18 meses).



Respecto a la prestación extraordinaria establecida por el Gobierno de España, el organismo recuerda que las personas beneficiarias deben gestionarla a través de la página web de su Mutua. En casos excepcionales, en que tenga concertada la cotización de contingencias profesionales con el INSS, será el SEPE.



La prestación extraordinaria está dirigida a autónomos afectados por el cierre de negocios debido al estado de alarma o cuya facturación este mes caiga un 75% respecto de la media mensual del semestre anterior. En líneas generales, la cuantía de la prestación será el 70% de la base reguladora (promedio de las bases de cotización de doce meses) con los límites que en cada momento tenga el desempleo. Se debe presentar hasta el 14 de abril, aunque la prestación se devengará desde el 14 de marzo, ha añadido el Ejecutivo.



La persona autónoma debe seguir pagando las cuotas y permanecer de alta en el RETA. En caso de que la prestación sea reconocida, se le devolverán, de oficio estas cuotas mientras dure la prestación.



Para solicitar esta prestación no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización. Solo hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. En el caso de que no lo estén, la Seguridad Social permitirá que ingresen las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.



Las personas autónomas que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar para sí mismos esta prestación extraordinaria.

El SNE proporcionará esta información a través del 848 42 45 00. Además, la Seguridad Social informa de esta medida en el siguiente enlace.



SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTIDADES



Respecto a las ayudas a la contratación de colectivos por parte de empresas y entidades, el SNE indica que, igualmente, el periodo del estado de alarma no se considerará un incumplimiento en caso de que las sociedades vean suspendida su actividad. El SNE verificará que el periodo contratado efectivo sea el comprometido en la subvención.



Si bien las Escuelas Taller y los Programas Integrados de Formación y Empleo están suspendidos, el SNE está asumiendo las subvenciones conforme a los compromisos adquiridos, dado que algunas entidades siguen ofreciendo orientación o teleformación.



En el caso de los CEE y EIS, el SNE está concediendo las subvenciones con puntualidad, ha dicho. El organismo estudia cómo completar las líneas de subvenciones con otras para contribuir a la viabilidad.



ADAPTACIÓN DE CURSOS A LA IMPARTICIÓN ON LINE



Decretado por el Gobierno de Navarra, han quedado suspendidos los cursos de formación presencial para el empleo que se estaban impartiendo.



No obstante, el SNE ha autorizado, hasta el momento, la modalidad de teleformación a cerca de diez acciones formativas.



En concreto, cuatro cursos presenciales del SNE organizados para responder a sectores emergentes que se imparten en un aula virtual desde la semana pasada. Dos del ámbito de la formación en Animación 3D y dos del programa 'Adapta/Moldatuz': 'De las capacidades de alto nivel a las competencias profesionales' y 'Emprender en industrias culturales y creativas'.



A través de una plataforma online, profesionales formadores y alumnado participan en las clases virtuales (intercambio de documentación, participación simultánea de alumnado, etc), trabajan en los diferentes proyectos, y con carácter complementario, tienen la posibilidad de recibir un asesoramiento personalizado en horario no lectivo.



REFUERZO DE CURSOS ON LINE PARA DOCENTES



Por otro lado, el organismo ha reforzado el plan formativo para docentes que imparten cursos de formación para el empleo. En concreto, ha lanzado la línea #yomeformoencasa, que incluye cinco cursos on line: tutorización on line, herramientas de uso común en Excel, inteligencia emocional, adaptación al cambio y gamificación en formación.



Este refuerzo consiste en una programación de nuevos cursos o en el adelanto de acciones previstas en el Plan Docente 2020, dirigido a capacitar a las y los 1.820 profesionales que imparten formación para el empleo en la Comunidad foral.



45 CURSOS CURSOS ON LINE Y OFERTA DE CURSOS PRESENCIALES



Respecto a los cursos presenciales programados y no iniciados, debido a las circunstancias sanitarias, las fechas de inicio y fin y horarios podrán sufrir modificaciones, pero sigue abierto el plazo de inscripción, en www.empleo.navarra.es, apartado Formación.

El SNE recuerda que tiene abierta la inscripción en un total 50 cursos on line, entre ellos de idiomas inglés, euskera, alemán y francés. Además, a través de su plataforma de cursos, se pueden acceder a acciones de la Fundae (Google Actívate, por ejemplo), ha señalado el Gobierno.



