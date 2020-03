Geroa Bai pide adelantar el pago del turno de oficio a los abogados mutualistas

Actualizada 28/03/2020 a las 13:02

El senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha mostrado la inquietud de su coalición por la situación en que el estado de alarma deja a los abogados mutualistas, que se han quedo sin ingresos al estar suspendidos los plazos procesales y la actividad ordinaria en los Juzgados, por lo que pide que se adelante el pago del turno de oficio.

La situación "es dramática para muchos", según el senador, que además destaca la "situación de indefensión" en que se encuentra este colectivo puesto que están "en total desamparo" jurídico con el decreto aprobado por el Gobierno central.

Y añade en un comunicado que "las medidas de los colegios de abogados tan solo pasan por aplazar las cuotas que abonan a pesar de tener congelada su actividad, pero no existe por el momento ninguna ayuda mínima que les permita superar el tiempo que dure esta pandemia" y "la Mutualidad de la Abogacía no ha suspendido el pago de cuotas de los profesionales dados de alta en la misma y además no da derecho a subsidio”.

Por eso considera que "aliviaría su difícil situación" el pago del turno de oficio de manera rápida" por guardias y asistencias a detenidos, mujeres maltratadas, menores extranjeros y presos, que si no se cobrarán a finales de mayo.