El Gobierno define ahora un protocolo para fabricar las máscaras de protección

26/03/2020

La cadena de solidaridad que en los últimos días se ha ido tejiendo desde distintos puntos de la geografía navarra para fabricar pantallas de protección para el personal sanitario no deja de crecer. Ya son más de 420 miembros, entre particulares, instituciones y empresas. Propietarios de impresores 3D de toda Navarra se lanzaron a fabricar equipos mientras desde los centros tecnológicos de toda España, capitaneados por Fedit, se iban dando pasos para el desarrollo uniforme de las pantallas a fin de garantizar unos estándares de seguridad mínimos. Una iniciativa en la que también ha estado participando Navarra a través de Aditech, aunque este extremo no se supo hasta este miércoles.



Fue después de que el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital anunciara que está ultimando un protocolo para la fabricación de EPI´s, como las pantallas de protección para el personal sanitario, que hoy hará público. El encargado de coordinar los procesos de diseño y fabricación de las pantallas será Naitec (Centro Tecnológico de Automoción y Mecatrónica) que, como están haciendo centros de otras regiones, ha seguido el camino que emprendió el centro de automoción de Valladolid, Cidaut. El modelo de Naitec ya ha sido validados por el Departamento de Salud, encargado de definir los criterios funcionales y de bioseguridad y ahora el centro se encargará de coordinar la producción de las pantallas que se vayan necesitando en base a ese modelo homologado. Los equipos que la red de voluntarios ha imprimido hasta ahora se han basado en un diseño que homologo el Colegio de Enfermería. Fue el que utilizó la Casa de La Juventud para imprimir sus pantallas, con 30 de ellas, de hecho, ya trabajan en la UCI del CHN.



N+V, VENTANILLA ÚNICA



En todo caso, y para evitar males mayores, se ha decidido que Navarra + Voluntaria siga siendo la ventanilla única de las iniciativas ciudadanas a través de su web y teléfono. Se encargará de redirigir las iniciativas de impresión 3D a Naitec a través de pantallasepi@naitec.es quien, a su vez, evaluará el ofrecimiento y dará una respuesta, bien directamente al ofertante o a través de N+V. Los ofrecimientos industriales de gran envergadura pueden ponerse directamente en contacto con Naitec antes de ponerse a fabricar o imprimir.



De lo que se trata, remarcaban este miércoles desde el Gobierno, es de asegurar la salud de las personas que están en primera línea en la lucha contra la pandemia eliminando riesgos de contagio, y de evitar que la población trabaje creando materiales que luego no pueden ser empleados por no cumplir requisitos mínimos. El Ejecutivo foral ya tiene definida la logística para canalizar las nuevas unidades, puntos de entrega, desinfección y entrega en los puntos en los que sean necesarios y hoy la hará pública.

La fabricación

1 Diseño de la parte estructural. El material utilizado es PLA y, el método de fabricación, aditiva por hilo (FDM).

2 Diseño de la parte transparente. Se realiza con láminas de acetato. Se puede realizar una preforma que sirva de apoyo para cortar y taladrar en el caso que se quieran fabricar muchas unidades. Existen dos métodos. En el primero, el recorte es manual y se utiliza un taladro térmico. En el segundo, el recorte también es manual y se utiliza, además, un taladro de agujerear hojas de escritorio.

3 Ensamblar. Consiste en ensamblar las dos piezas uniendo el acetato a la parte estructural. Puede hacerse con refuerzo interior o sin él, una modalidad ésta que reduce de forma considerable los tiempos de fabricación.

