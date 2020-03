26/03/2020 a las 06:00

Hay gestos que honran a quienes los proponen. En todos los sentidos, aunque quizá de manera algo más especial cuando no existe un vínculo directo con esa persona a la que deseas echar una mano. Un cable que se convierte de repente en el material más resistente del planeta. En estos días de confinamiento que estamos viviendo, y en los que desearíamos poder pulsar el botón de apagado, los detalles se vuelven gigantes en un mundo de tallaje convencional.

Siendo conscientes de que volver a sus casas, junto al calor de sus familias, era una alternativa “poco responsable”, las amigas y estudiantes de Medicina de la Universidad de Navarra, Ana González y Beatriz Enríquez, de 23 y 22 años, optaron por quedarse en su piso de alquiler de la calle Sancho el Fuerte, en el barrio de Iturrama. Pero no solamente quedarse, sino dar un paso más para ayudar a sus vecinos, aquellas personas con las que apenas se habían cruzado un saludo fortuito en alguna mañana de ascensor. No importaba. Lo relevante, al menos para ellas, es seguir echando una mano siempre que puedan.

Para ello, el mismo domingo 15 de marzo, el primer día de aislamiento social decidieron colgar un cartel en el ascensor del portal número 25. Dada la situación actual, las vecinas del 2ºC nos ofrecemos a hacer la compra de quienes tengan dificultad para moverse de casa y deban guardar cuarentena. Sin ánimo de lucro. Fueron las palabras que salieron desde lo más profundo. Y no tardaron en recibir respuesta. Llamadas de agradecimiento e incluso algún cartel pegado en el mismo ascensor para devolver el gesto altruista.

SIN CADUCIDAD

Pero eso no fue todo. Hoy, que las cosas siguen sin pintarse del color de debieran, las universitarias también han puesto a disposición de quienes lo necesiten guantes de látex. “Tenemos algunas cajas de cuando cursamos primero de carrera, de la asignatura de Anatomía”, cuentan desde su vivienda. “La mayoría de la gente de este edificio es mayor y creemos que toda la ayuda que podamos prestar siempre será positiva, sobre todo sabiendo que somos gente joven y que, al cursar Medicina, sabemos de qué va todo esto”, coinciden.

Y así, mientras sus familias viven su aislamiento sin ellas desde Ecuador y Ávila, las amigas no se arrepienten. “Cuando en España se decretó el Estado de Alarma, en mi país no había casos. Y por nada del mundo quería ser yo quien pudiera transmitir el virus”, cuenta Bea. Con idéntico pensamiento, Ana suscribe. “En Ávila tampoco había casos en ese momento, y ha sido por gente que se ha movido desde Madrid. Si dicen que no hay que viajar por algo es”, sentencia en un alarde de responsabilidad.

La oferta de ayuda no caducará hasta que todo pase, por lo que los vecinos de la avenida Sancho el Fuerte pueden sentirse algo más afortunados por que inquilinas de paso se vuelquen con aquellos que llevan ‘toda la vida’ en el edificio. “Siempre es bueno saber que se puede contar con otro. Hoy y cualquier día”. Nada que añadir.