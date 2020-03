Afapna pide al Gobierno de Navarra que aplace las oposiciones docentes de 2020

Actualizada 26/03/2020 a las 17:45

Afapna ha pedido al Gobierno de Navarra que aplace las oposiciones docentes de 2020 al entender que, "tal y como está la ciudadanía, sufriendo los envites de una pandemia, no se puede seguir adelante con unas pruebas que son vitales para el devenir de sus vidas".



El sindicato ha considerado que "no se están dando las condiciones adecuadas ni necesarias para preparar unas pruebas de tal calado" ya que, ha afirmado, la situación del coronavirus hace que la sociedad "esté más pendiente de la salud propia y la de sus allegados, que la de preparar dicha oposición".



Asimismo, ha indicado que el profesorado, "inmerso en impartir clase online durante el cierre de las aulas, no está preparado psicológicamente para estudiar y afianzar conceptos para dicha prueba".



Por otro lado, ha opinado que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no hay garantías jurídicas para convocar dicha oposición, ni para que los aspirantes que aprueben cuenten con la plaza que les corresponde".



De la misma manera, ha destacado que "muchas academias y preparadores han cerrado sus aulas también para los aspirantes". "Es imprescindible una buena preparación, un clima proclive al estudio y unas medidas que faciliten, si cabe, el esfuerzo dedicado para superar las diferentes pruebas de oposición", ha subrayado a través de una nota.



Por todo ello, Afapna ha esperado que el Gobierno de Navarra aplace las oposiciones docentes de 2020. "Ni podemos ni debemos exigir más a los docentes que en estos momentos se están volcando en que cientos de miles de alumnos/as estén trabajando y formándose en sus casas adecuadamente", ha remarcado