19/03/2020 a las 06:00

¿Pueden mandarme de vacaciones obligatoriamente?

No cabe la modificación unilateral de las vacaciones una vez fijadas de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores o sus representantes. No obstante, se puede negociar una modificación de modo se hagan coincidir con el periodo de aislamiento decretado por el estado de alarma. Sin ese acuerdo, el afectado puede denunciar el caso ante Inspección de Trabajo e incluso impugnarlo judicialmente.



¿Puede la empresa cambiarme el horario, el turno o el salario?

Sí. Las empresas podrán modificar, tanto a título individual como colectivo, los siguientes aspectos siempre que se respete lo recogido en el convenio colectivo: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional.



¿Y si la empresa decide descolgarse del convenio?

Aunque el descuelgue del convenio no estaba pensado inicialmente para aplicarse en caso de emergencia sanitaria por fuerza mayor, como es el caso que se da en la actualidad, lo cierto es que la legislación vigente sí permite a las empresas hacerlo en las siguientes materias: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional y mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.



¿Me pueden cambiar la jornada de tiempo completo a parcial?

Es un cambio que solo puede hacerse de mutuo acuerdo, por ello la reducción de jornada no puede imponerse por decisión unilateral de la empresa o por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Si se negocia tal reducción, se recomienda recoger por escrito la duración y la fecha en que se volverá a trabajar a jornada completa.



Estoy cuarentena preventivamente o por contagio. ¿Cómo tengo que proceder?

Se considera una baja médica similar al accidente laboral. El afectado no está obligado a prestar servicio y tiene derecho a percibir el 75% de su base reguladora desde el primer día de baja médica. A diferencia de lo habitual, en esta ocasión será el Servicio Público de Salud quien se encargará de emitir esta baja por contingencia profesional. El plazo para comunicar la baja a la empresa es de tres días.



Vivo en una zona sometida a confinamiento. ¿Pueden despedirme?

No. La inasistencia en este caso no es atribuible al trabajador, sino derivada de una situación de fuerza mayor y en cumplimiento de un mandato de las autoridades. No hay que confundir esa situación, que todavía no se ha dado en Navarra, con la vigente orden general de no salir del domicilio, ya que en las actuales circunstancias la empresa puede emitir un salvoconducto que permite ir a trabajar.



Si no estoy enfermo ni confinado, ¿puedo negarme a trabajar?

No. Se consideraría una inasistencia injustificada al puesto de trabajo y podría dar origen a sanciones de orden laboral o incluso al despido por razones disciplinarias. No obstante, la ley reconoce el derecho a negarse a trabajar si las condiciones laborales en el centro de trabajo suponen “un riesgo grave e inminente para la salud”.



Debo atender a hijos o personas dependientes. ¿Qué posibilidades tengo?

Se puede solicitar la adaptación de jornada laboral, una reducción de la misma o una excedencia.



¿Me pueden obligar a teletrabajar?

No. El teletrabajo requiere siempre el acuerdo entre las partes. No obstante y teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, se recomienda teletrabajar siempre que sea posible. La empresa debe proveer todos los medios y el material.

