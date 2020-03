Actualizada 18/03/2020 a las 16:15

La Comisión Europea ha ofrecido a todos los países de la Unión Europea (UE) la posibilidad de ampliar al 15 de junio la solicitud de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) como consecuencia de la situación generada por el Covid-19.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en la preparación de una Orden Ministerial que ampliará el plazo de tramitación vigente hasta el 15 de mayo en todas las Comunidades Autónomas. A partir de entonces, se valorará si extender el plazo hasta el 15 de junio a todo el Estado o bien dejarlo en manos de cada comunidad, en función de su situación.



En Navarra, hasta el momento son ya más de 7.500 las solicitudes completadas o que tienen iniciados sus trámites, es decir, el 58% de las que se prevén para esta campaña, y el elevado ritmo de solicitudes en trámite supera el del año 2019. Concretamente, son 5.265 las solicitudes registradas, a las que se suman 2.120 declaraciones abiertas y 173 finalizadas, a la espera de algún trámite menor para registrarlas.



EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO



La tramitación de las solicitudes de ayudas de la PAC en Navarra continúa adelante y, pese a las restricciones presenciales debidas a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sigue dando el soporte técnico necesario vía telefónica y telemática, con lo que contabilizan ya un total de 7.558 solicitudes registradas hasta la fecha.



Entre el pasado 1 de febrero y el próximo 30 de abril, los agricultores y ganaderos de Navarra están presentando la solicitud única de ayudas de la PAC (Política Agraria Común) para la campaña 2020, concretamente para los pagos directos del primer pilar acoplados y desacoplados, y para determinadas ayudas del Programa de Desarrollo Rural. La captura de esas solicitudes se realiza a través de las entidades colaboradoras (cooperativas, organizaciones agrarias y entidades financieras) y con el soporte técnico de los profesionales del Departamento.



Las medidas preventivas adoptadas por el Ejecutivo foral para sus centros de trabajo, y que van a permitir continuar con la actividad de forma telemática y con tramitaciones no presenciales, posibilitan que los técnicos del Departamento puedan llevar a cabo su trabajo desde sus domicilios a través del desvío telefónico y el teletrabajo.



Asimismo y con el fin de que las entidades colaboradoras puedan llevar a cabo la confección de las declaraciones sin la presencia física del solicitante, se han realizado ajustes en los parámetros de la aplicación informática para la captura de solicitudes, para que se puedan confeccionar sin que sean necesarios en ese momento los requerimientos que la aplicación exige, y que podrán ser presentados posteriormente, ha informado el Ejecutivo.



Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente va a realizarse un seguimiento exhaustivo de la campaña con el fin de determinar -dado el caso y de acuerdo con las entidades colaboradoras y con el Ministerio- la necesidad de ampliar o no el plazo de solicitudes. En cualquier caso, cualquier ampliación será debidamente comunicada con antelación.



PLAZOS DETENIDOS



Por otra parte, y respecto a las convocatorias de ayudas y subvenciones publicadas por el Gobierno de Navarra en el BON, éstas ven detenidos sus plazos debido a la actual declaración del estado de alarma dictada por el Gobierno central. La prórroga no afectará a la tramitación ni a las bases de las mismas. Los plazos que han comenzado, quedan detenidos y aquellos que no han comenzado o los que estén detenidos continuarán o comenzarán a contar una vez que se levante la restricción.



La declaración del estado de alarma dictado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo del Gobierno central ha provocado la prórroga o detención de los plazos que rigen para las convocatorias en curso o para las que se publicarán en los próximos boletines. Desde el Gobierno de Navarra se quiere dejar claro que el procedimiento administrativo va a ser garantista con los ciudadanos.



Sí se ha querido remarcar que, aunque el desarrollo de los plazos se ha visto afectado por la declaración de alarma, el procedimiento sigue abierto y se pueda hacer de forma telemática. Al haber una restricción en el movimiento de las personas y, para aquellas que no puedan hacerlo por estos medios, cabe la posibilidad de realizarlos en cuanto se levanten las restricciones. En estos supuestos tendrán la parte del plazo que no se haya agotado o el plazo completo si la convocatoria ha sido publicada durante el estado de alarma.



Con esta decisión se pretende garantizar los principios de accesibilidad y equidad del procedimiento administrativo y se ha destacado que la legislación, en este aspecto, es garantista con los derechos de las y los ciudadanos.



OTRAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS



El Boletín Oficial de Navarra, en su edición de este martes y en la de hoy miércoles, publica seis convocatorias de ayudas de los departamentos de Cultura y Deporte (1), Ordenación del Territorio Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos (1), el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (1) y Desarrollo Rural y Medio Ambiente (1 y 2, respectivamente).



Hacen referencia a entidades locales, para la puesta en funcionamiento de un sistema de archivo propio; a los propietarios de viviendas que sean cedidas a la bolsa de alquiler, que gestiona Nasuvinsa; a la autorización del gasto de una convocatoria para una subvención al fomento de la contratación en el sector agrario, y a la convocatoria de ayudas para el año 2020 para inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y comercialización de productos forestales.



Todas estas, publicadas el martes, y dos más que aparecen este miércoles, relativas a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra, no acogidas a la submedida 10.2 'Conservación de recursos genéticos ganaderos' del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 y a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, por la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de los animales, ambas correspondientes al año 2020.