Envía tus fotos de cómo pasas el encierro por el coronavirus

Actualizada 17/03/2020 a las 09:41

Son muchas horas en casa y hay que dejar volar la imaginación para pasarlas de la mejor manera posible. Las propuestas que nos llegan desde las redes sociales tienden al infinito, pero a veces la mejor idea surge en nuestro propio territorio: recetas alocadas, manualidades imposibles, conversaciones de ventana a ventana, canchas improvisadas en los salones, pistas de bolos en el pasillo, puzles para niños y mayores... ¿y tú? ¿Cómo pasas estos días de reclusión?

Mándanos una imagen para que nos hagamos una idea. Gira el móvil, haz una foto a poder ser horizontal y envíanosla por Whatsapp al número 687 04 00 98, con una pequeña descripción y el autor de las fotografías.

¿Por tiempo no será que no te animas, no? ¡Gracias!