Coronavirus en Navarra: Colas fuera de las farmacias

Actualizada 16/03/2020 a las 08:04

El miedo es libre y no entiende de domingos ni festivos. Y menos cuando hay un estado de alarma en el país que prohíbe la circulación por la calle, a no ser que vayas a comprar al supermercado, la panadería o la farmacia. Las boticas de guardia recibieron este domingo menos compradores que los que suelen ser habituales los domingos o festivos. Pero quienes se acercaron para abastecerse de paracetamol o su medicación habitual fueron muy civilizados y guardaron las medidas de seguridad entre las personas. Tanto que, hacia las doce del mediodía, la farmacia 24 horas de Yanguas y Miranda parecía casi desierta (solo había tres personas en su interior). Los clientes, sin embargo, hacían cola fuera. En la calle. Una imagen insólita de decenas de personas guardando más de un metro de seguridad entre ellas a lo largo de la acera. Los farmacéuticos consultados coinciden en que mucha gente acude a por mascarillas, guantes o gel desinfectante. Pero que, hace días, se han agotado estos productos. Y no saben cuándo los volverán a recibir.

“Los hemos vuelto a pedir y, suponemos, pronto llegarán. Hemos puesto carteles en la puerta, advirtiendo de que no hay, pero la gente sigue entrando para preguntar”. Así lo explicaba este domingo al mediodía la farmacéutica de Yanguas y Miranda 17, Beatriz Esparza Ruiz. “¿Que qué compran? Sobre todo, paracetamol y las medicaciones habituales que necesitan”, añade. Es el caso de Juantxo, un pamplonés de 42 años, vecino del Casco Viejo, que acudió a por Paracetamol, ya que su pareja había amanecido con fiebre. “Como no tiene sensación de falta de aire, nos han aconsejado que se quede en casa con tranquilidad y que, en dos o tres días, los síntomas remitirán. Me llevo cuatro cajas de paracetamol. También para mí. Porque igual caigo yo después...”, confesaba y lamentaba que, este domingo, había muy pocas farmacias abiertas. “Solo las de guardia de cualquier domingo. Pero creo que deberían abrir más”. También en la cola de esa misma farmacia de Yanguas y Miranda esperaba Alberto, un pamplonés de 48 años y vecino del Segundo Ensanche. “Yo no tengo nada que ver con el coronavirus- bromeaba-. Vengo a por una crema antialérgica con corticoides para mi hija. La vida sigue...” Pero tanto Juantxo como él coincidían en que la gente está “muy nerviosa”. “Antes ha venido un chico en bici y se ha puesto muy cerca de mí. Le he pedido que mantuviera la distancia de seguridad pero estaba nervioso y ha empezado a gritar”.

Con más tranquilidad pasaron este domingo la mañana en la farmacia de Berta Arriazu, en la avenida Bayona, en el barrio de San Juan, que estaba de guardia. “Tenemos una mampara desde siempre, como en los bancos, y podemos atender así. Pero sí hay personas que prefieren que lo hagamos, también salimos y les aconsejamos fuera de la mampara”, explicaba Berta Arriazu. Eso sí, desde hace ya unos días, no toman la tensión ni hacen análisis de sangre (para la diabetes, el colesterol...) Los farmacéuticos, explica, extreman las medidas de higiene (con mascarilla, guantes y lavándose las manos muy a menudo). Lo mismo que apunta su colega de la farmacia de Yanguas y Miranda. “Estamos muy expuestos y llevamos mascarilla con filtro. Pedimos a la gente que pague con tarjeta, en lugar de con monedas”.

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN

Berta Arriazu anima a los compradores a adquirir colutorios (líquido para el enguaje bucal) y utilizarlos con frecuencia, por si el virus está en la boca. “Después de lavarse los dientes, hay que enjuagarse para tener mayor higiene”.

Preocupada se mostraba una de las farmacéuticas de la botica Bañaran-Lasheras, de la calle Alfonso el Batallador, en el barrio de Iturrama, que también estaba de guardia. “Está viniendo mucha gente y acaparando el paracetamol. ¡No es necesario! Otros llaman por teléfono para preguntar si tenemos mascarillas, geles y guantes. Pero se han acabado y no sabemos cuándo nos volverán a abastecernos”, apuntaba esta profesional.

¿Ibuprofeno o paracetamol?



Desde el sábado por la noche, están circulando por las redes sociales mensajes en los que alertan, tomando como fuente al Ministerio de Salud de Francia, que no se consuma ibuprofeno (ni otros antiinflamatorios) si se tienen síntomas de coronavirus, porque, dicen, “se podrían agravar”. Aunque, a media mañana de este domingo, el Gobierno de Navarra lo desmintió, también en redes sociales, y asegura que no hay suficiente evidencia sobre el particular. En cualquier caso, las farmacéuticas consultadas insisten en que para el coronavirus y para cualquier afección viral, como el catarro o la gripe, es preferible consumir paracetamol (el de 500 y 650 mg se suministra sin receta pero el de 1 gramo la precisa). “No significa que vaya a pasar nada por tomar ibuprofeno pero es mejor el paracetamol, que sirve para bajar la fiebre (antipirético) y el dolor (analgésico)”, insiste Marta Guerrero, farmacéutica de Mutilva, de 37 años. “Yo lo estoy pasando muy mal porque soy autónoma y no puedo cerrar. Pero ¡es que estamos en contacto con población de riesgo!”, apunta.

