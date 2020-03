Actualizada 15/03/2020 a las 19:46

Los notarios han pedido hoy a los ciudadanos que no acudan a las notarías sin cita previa y que sólo la soliciten para cuestiones "de grave urgencia". Así lo aseguran en un comunicado que ha hecho público el Consejo General del Notariado tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno en el que se indica que se adoptarán, en colaboración con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, “las medidas necesarias para garantizar los servicios notariales de urgencia” para lo que piden a los ciudadanos su colaboración “para evitar la extensión de la pandemia”. Se espera que este mismo lunes se publique una instrucción del Ministerio de Justicia en la que se detallen los servicios esenciales del notariado, una especie de servicios mínimos, en línea con lo que se ha publicado para la administración de justicia.



El decano de los notarios navarros, Alfredo Aldaba, ha remarcado esta tarde que es previsible que a partir de este lunes en todas las notarías de la Comunidad foral se reordenen citas y se cancelen muchas de las ya concertadas si se considera que no son de grave urgencia. Asegura que se extremarán las medidas de precaución en todos los centros, controlando los accesos para que no coincidan diversas citas en los mismos espacios y para evitar el contacto también con el personal de las notarías y con los propios notarios. “Esperamos tener la colaboración de la gente, como así ha sido hasta ahora, para entender que un tema pueda considerarse como no urgente y deba aplazarse”, ha explicado Aldaba.



Serán los propios notarios los que determinen la valoración de una urgencia que, entienden, viene determinada por el hecho de que si algo no se firma se pueda producir un perjuicio irreparable. Para una empresa, por ejemplo, puede ser urgente la firma de una cuenta de crédito que necesita para pagar a los empleados la nómina.



La petición que se ha realizado desde las notarías es que sólo acudan los ciudadanos que vayan a firmar. “A veces en una firma están los abogados de las diferentes partes y acompañantes varios, pero ahora vamos a pedir que estén sólo los imprescindibles”, concluye Aldaba.