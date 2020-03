Diario de Navarra viaja a Siria en el noveno año de guerra | Un grito desde Idlib

15/03/2020 a las 06:00

Yousef, ¿cómo es la guerra desde los ojos de un niño que vive en Idlib? (...). “Uno no sabe si va a vivir para mañana. Uno ya no piensa en el futuro después de vivir esta guerra”. Yousef tiene 14 años pero su aspecto se asemeja más al de un niño que al de un adolescente. La malnutrición, tras nueve años de guerra y un duro embargo económico, está haciendo mella en los cuerpos de los más pequeños. Cierro los ojos. Me recuesto en la cama y transcribo sus palabras. Me encuentro en Hama. A una hora