El indudable impacto que el coronavirus tendrá en la economía afectará a los presupuestos de Navarra para ese año recién aprobados por el Parlamento. Unos presupuestos que entraron en vigor hace dos días, ya que el martes los publicó el Boletín Oficial de Navarra. El Gobierno se plantea modificarlos, siempre en función de cómo afecte la situación a los ingresos y las medidas extraordinarias que haya que tomar para paliar los efectos. No es una decisión que se pueda adoptar de un día para otro.



El Ejecutivo ya trabaja en medidas de apoyo ante la situación, iniciativas que concretará el miércoles día 18, cuando las aprobará en su consejo de Gobierno.



Por lo menos Navarra cuenta con una ley de presupuestos aprobada, a diferencia de lo que ocurre en el Estado. Contempla un gasto de la Comunidad foral para este año de 4.256 millones de euros, con déficit 0.



Además, Navarra cerró sus cuentas de 2019 con 101 millones de superávit. Es un dinero que en circunstancias normales se hubiese destinado a amortizar deuda y si el Estado lo permite este año, también a inversiones. La situación actual puede forzar a tomar otro tipo de decisiones.



NAVARRA SUMA PIDE REVISIÓN



Navarra Suma ha reclamado esta semana una “revisión completa” de los presupuestos. En un comunicado, aseguró que el Gobierno foral basó el diseño de ingresos y gastos para este año en un crecimiento económico que data de agosto de 2019, y que no lo actualizó después, cuando las previsiones para España y Europa se modificaron a la baja en otoño, a lo que hay que añadir lo que puede originar el coronavirus.



La consejera de Economía, Elma Saiz, admitía la posibilidad de que el objetivo de crecimiento previsto para este año, ese 2,2% del PIB, al final no llegue a un 2%. No obstante, Saiz pidió “prudencia” y señaló que es pronto para hacer una revisión del cuadro macroeconómico de Navarra, y más aún teniendo en cuenta la incertidumbre de esta situación, indicó. En una nota del Gobierno, Saiz dejó caer que no comparte lo que definió como “hacer política con el miedo”.



Navarra Suma iba a reclamar esa revisión de los presupuestos de Navarra en el pleno parlamentario de este jueves, cuando se debatiese la iniciativa en la que Bildu pedía que los presupuestos incorporen el déficit permitido por el Estado, el 0,2% del PIB regional para inversiones (unos 40 millones). Pero Bildu aplazó la propuesta a petición del Gobierno por lo que está ocurriendo. NA+ iba también a defender que se relaje el objetivo de déficit a ese 0,2% del PIB, para hacer frente a la nueva situación.

