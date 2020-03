Un ingeniero navarro entre helicópteros en Zúrich

02/03/2020 a las 06:00

De Lausana a Zúrich, del francés al alemán, de las bicicletas a los helicópteros. Esta ha sido la evolución de Nicolás Callejo en los casi ocho años que lleva afincado en Suiza. Este joven navarro llegó al país helvético en 2012 después de haber acabado bachillerato en el colegio Irabia-Izaga. “Tenía muy claro que, por un lado, profesionalmente me quería dedicar a la ingeniería, y que además quería conocer mundo”, explica. A través de unos conocidos le salió la posibilidad de ir a estudiar a Lausana, ciudad de tamaño parecido a Pamplona, y en la que tiene su sede una de las principales escuelas politécnicas de Suiza, la EPFL. “Allí se habla francés, que había aprendido en el colegio como tercer idioma. Sin pensarlo mucho -afirma-, y gracias al apoyo de mis padres, me fui para allá nada más comenzar el verano. Y la verdad fue un acierto”. Se matriculó en Ingeniería Mecánica. “Aprender el idioma y la carrera supuso bastante esfuerzo, pero hice grandes amistades y crecí mucho personalmente”, comenta este joven.



Explica que estudiar en Suiza no es tan caro como puede parecer. “Los estudios universitarios están subvencionados y cuestan apenas mil euros al año, y la admisión no fue especial problema”. En general, se necesita un siete en selectividad y bachillerato y “tener un poco de nivel en el idioma”.



Después de terminar el segundo año de grado, decidió hacer el Erasmus en la Universidad Politécnica de Suiza (ETHZ), en Zúrich, a 230 kilómetros de Lausana. Del francés se pasó al alemán. “Suiza como país me atraía mucho, y me entró la curiosidad por aprender alemán”. Esta universidad es reconocida mundialmente y está al nivel de otras más conocidas como MIT de Massachusetts o Imperial College de Londres. “Acabé quedándome para hacer un máster en aeronáutica, este ya íntegro en inglés”, comenta.



Durante este máster hizo un parón en 2016 con varios amigos españoles de la universidad para fundar una pequeña compañía llamada VeloHub. “Diseñamos, fabricamos y vendimos Blinkers: luces integrales (posición, intermitentes y de freno) para bicicletas”. A pesar de que disfrutaba con la startup y el emprendimiento, Nicolás quería dedicarse también a proyectos más técnicos. “Así fue cómo me interesé por unas prácticas en una empresa joven del sector aeronáutico en Suiza, Kopter”. En aquel entonces (otoño 2017) la empresa tenía apenas diez años y 200 empleados. Han desarrollado desde cero un modelo de helicóptero multirol de capacidad pequeña-media (ocho pasajeros o dos toneladas de carga). “Entré como becario en el departamento de aviónica, relacionado con el software y los dispositivos electrónicos que se instalan en la máquina para ayudar a volar al piloto (pantallas, sensores, etc.). Después pude hacer allí el proyecto final de carrera (un simulador de vuelo), y acto seguido empecé a trabajar como ingeniero de sistemas. Y ahí sigo”. En total, ha participado en tres de los cuatro prototipos de helicóptero que ha desarrollado Kopter.



“El consumo y ruido producido son menores que en los modelos equivalentes de otros fabricantes, lo que se traduce en un coste por vuelo más bajo y ahorro directo para las compañías operadoras”, destaca. A principios de año, los trabajadores recibieron la noticia de que el consorcio italiano Leonardo ha adquirido Kopter. “Es uno de los principales fabricantes de helicópteros del mundo. Esperemos que nos dejen ser independientes”, valora.



Callejo destaca que Suiza es un país muy tranquilo y seguro para vivir. “Zúrich tiene un tamaño ideal, con una gran agenda cultural. En verano hay muchas actividades de ocio junto al lago y al río. En invierno es distinto. A partir de las siete apenas hay gente por las calles”. Añade que a una hora en coche hay infinidad de sitios para visitar, sobre todo de montaña y naturaleza.



Nombre. Nicolás Callejo Goena

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1994.

Hermanos. Pablo (gestor en una empresa de ingeniería en San Sebastián), Santiago (sacerdote en Roma), Alfonso (ingeniero en Harley-Davidson en Wisconsin), Loreto (doctor en Pamplona), Guillermo (director en una escuela de capacitación profesional en Ecuador), Almudena (doctor en Bilbao), Daniel (estudiante en Roma), Sonsoles (abogada en Madrid), Miguel (estudiante de ingeniería en Madrid) y Gabriel (estudiante de diseño industrial en San Sebastián).

Padres. Rafael (jubilado) y Mercedes (Gerente de Arquitectura en la Universidad de Navarra).

Estudios. Colegio Irabia-Izaga. Ingeniería Mecánica en la EPFL de Lausana. Máster en aeronáutica en la ETHZ en Zúrich.

Experiencia laboral. En 2016 fundó junto a otras tres personas VeloHub, que diseñó un dispositivo de seguridad para bicicletas. Ahora trabaja en Kopter, empresa de diseño de helicópteros.