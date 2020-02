17/02/2020 a las 06:00

Las figuras de lego alcanzaron el domingo un nuevo nivel en el evento First Lego League Navarra que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Baluarte. Más de 250 jóvenes de hasta 32 equipos se reunieron en Pamplona para participar en este certamen internacional que engloba a más de 480.000 jóvenes de 110 países de todo el mundo. Durante toda la mañana los participantes, alumnos de primaria y secundaria de entre 6 y 16 años, pusieron a prueba los proyectos que han ido desarrollando durante el curso. Unos trabajos que el sábado tenían como objetivo mostrar al público una manera diferente de educar en las ciencias, las matemáticas y la tecnología.

La actividad era una oportunidad perfecta para comprobar las posibilidades que tiene el trabajo del método científico, la robótica educativa y la formación en valores tanto dentro como fuera del aula. Incluso, la competición trata de educar a los participantes a través de la sensibilización por el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y los valores compartidos.

Para ello, parte del evento y la elaboración de los proyectos funcionaban a parir de un problema concreto que los propios alumnos habían identificado dentro de la temática de la construcción. En esta promoción se trataba de construir mejor espacios para vivir y trabajar en Pamplona, un reto que giraba entorno a dos desafíos concretos, City Shaper y BoomtownBuild. Ambos enfocados a estudiar cómo estos robots construidos mediante piezas de lego pueden llegar a tener cierta utilidad real. En concreto, desde el desafío City Shaper se retaba a los equipos a encontrar soluciones innovadoras para construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, utilizando las herramientas y la tecnología actuales. Todo ello para desarrollar un certamen con un marcado tono lúdico y participativo.

Además, una de las grandes novedades de esta edición ha sido la participación de dos equipos formados por jóvenes con discapacidad.





NUEVA FASE EN TENERIFE

Tras toda una mañana defendiendo y mostrando sus proyectos, al final el premio gordo se lo llevaron los equipos Robotonic Bulls y Legotronic Beavers, los dos equipos que mejor valoró el jurado. De este modo, ambos grupos se clasificaron ayer para competir en la final nacional de First Lego League España, que tendrá lugar este marzo en Tenerife.

Pero los premios no se quedaron en eso, muchos otros equipos también recibieron sus respectivos galardones, con los que se reconoció su trabajo, esfuerzo y la complejidad u originalidad del proyecto. Todo en el marco de un evento al que acudieron familiares, docentes y personas que tenían interés en conocer el funcionamiento de First Lego League. Además acudieron a visitar el evento Juan Cruz Cigudosa, Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Agurtzane Martínez, Directora General de Innovación; Mayte Brun Valencia y otras figuras públicas que se dedicaron a entregar los premios.

Fue tal el éxito de muchos de los equipos, y de la convocatoria en general, que Cigudosa alabó esta participación, y puso en valor su diversidad, tanto de género como de capacidades, porque “la ciencia y la tecnología, cuanto más diversa, es mejor”, mantuvo, para después mostrar todo su apoyo a que los jóvenes siguieran formándose y desarrollando proyectos como los del domingo

CLAVES

Premios 10-16 años

1er Premio Fundación Scientia al Ganador: Robotonic Bulls

2º Premio al Ganador: Legotronic Beavers

1er Premio a los Valores FIRST: Legoclans

Global Innovation Award: This Capacity Team

1er Premio Dragados al Proyecto de Innovación: Lego Army

1er Premio al Diseño del Robot: Luis Amigó curiosity

1er Premio al Comportamiento del Robot: Legotronic Beavers

Premio al Emprendimiento: This Capacited Team

Premio ROBOTIX a las Jóvenes Promesas: GarraldaNoobs



Premios 6-9 años

Programación Creativa: Obanos - 3X Bulding

Exploración Cooperativa: Revolucioneitors

Programación Cooperativa: Constructores en acción

Exploración Creativa: Robelague

Diseño y presentación: Legocity

Póster Innovador: Lego-Girls

Construcción y descubrimiento: Constructors

Maqueta Creativa: Ecoland

Presentación Creativa: Liceo Bots

Exploración y Descubrimiento: Big City

Exploración y Descubrimiento: Life City

Exploración y Diseño: SP Engineers





