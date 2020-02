Una multa por exceso de velocidad que le cambió la vida

Actualizada 16/02/2020 a las 13:38

Hace 18 años a Pepe le pusieron en Granada una multa por exceso velocidad y le retiraron el carné de conducir durante un mes. Fue un palo porque le tocaba viajar mucho por motivos de trabajo. De hecho vivía acelerado, absorbido por su actividad profesional y un poco desconectado de la familia. Pasó varias noches sin dormir pero su esposa, Rosa, le ofreció una solución: ella le haría de chófer. Durante un mes, le llevaba y le traía a todos los sitios, comían y cenaban juntos e incluso le acompañaba a reuniones de trabajo. Y lo que iba a ser un mes terrible se convirtió en un mes maravilloso. “Descubrí que mi mujer y mis hijos eran lo más importante y que debía ponerles por delante de otras cosas y del trabajo”, explica Pepe. Este cambio de chip le ayudó a tomar una difícil decisión años después. En los inicios de la crisis de 2007 su empresa le obligó a trasladarse de Pamplona a Madrid. “Opté por buscar otro trabajo aunque fuera menos estable y peor remunerado”, comenta.

Pepe y Rosa ofrecieron este sábado su testimonio en la Jornada de Renovación Matrimonial organizada por la Delegación Diocesana de Familia en el Seminario de Pamplona. En esta jornada los asistentes pudieron escuchar los consejos José María Contreras Luzón, granadino dedicado a la formación de directivos y parejas. “Si sabemos que el matrimonio es lo más importante, no debemos ponerlo en juego”, planteó de inicio. Por eso Contreras advirtió que “no hay que discutir acaloradamente porque las palabras no se clavan en la cabeza, se clavan en el corazón. Y eso exige compensar después con muchas cosas positivas”. “La droga que más matrimonios rompe es el deseo de llevar la razón”, señaló.

Conocer las diferencias psicológicas del hombre y la mujer ayuda a evitar conflictos, según Contreras: “El hombre ve lo que hay, la mujer ve lo que falta. Y esto se aprecia hasta cuando toca pone la mesa para comer”. Estas diferencias se dan en el plano de la sexualidad: “El hombre se excita con la vista, la mujer con la ternura y el cariño. Ser conscientes de esto ayuda en las relaciones”.

A preguntas del público, Contreras habló del daño que está haciendo la pornografía tanto en los jóvenes como en los adultos. “Hay mucha coacción verbal. A mi consulta llegan chicas jóvenes que no quieren mantener relaciones pero sus novios les dicen ‘si no tenemos sexo lo dejamos”. Como conclusión, este experto aconsejó formarse: “Alimentar la inteligencia para que los sentimientos no se impongan”.

