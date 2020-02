Se buscan 30 participantes para mantener la población en dos zonas de Navarra

Actualizada 14/02/2020 a las 14:56

El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral, a través del Servicio Navarro de Empleo, celebrará el viernes 21 en Allo y el miércoles 26 en Villafranca sendas reuniones informativas sobre 'Navarra Rural Lab', el programa con el que Gobierno de Navarra quiere movilizar a vecinos de estas zonas para mantener la población en el territorio.



Para ello, seleccionará a 15 participantes para un programa de formación de tres meses, de marzo a mayo, orientado a la generación de nuevas ideas de negocio en la zona, innovación en dinámicas sociales de la zona o desarrollo profesional. La actividad dotará a las personas participantes, especialmente jóvenes, de herramientas personales y técnicas de emprendimiento en equipo, sobre proyectos reales.



Estas sesiones están abiertas a personas que residan en los ámbitos de las mancomunidades de servicios sociales de Allo (Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, Lerín, Luquin y Villamayor de Monjardín) y de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Arguedas, Cadreita, Milagro, Valtierra y Villafranca.



La sesión para la zona de Allo tendrá lugar el sábado 21 de febrero, a las 11.30 en centro cívico de esta localidad. Por su parte, el miércoles 26, a las 11.30 horas, habrá otra sesión en la casa de cultura de Villafranca. Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia en adapta2030.RuRalA@gmail.com o en los teléfonos 644 370 570 o 948 789 766.

El programa se basa en la metodología finlandesa Learning by doing (Aprender haciendo) de trabajo colaborativo y un proceso de aprendizaje sobre proyectos de actividad y servicios reales, mientras se trabajan habilidades y competencias para la futura creación y gestión, según ha informado el Ejecutivo en una nota.



La sesión está dirigida a personas proactivas y motivadas para emprender y también a personas que están dispuestas a explorar sus capacidades para poner en marcha un negocio (no es necesario tener una idea propia, pero se podrán impulsar proyectos reales). Está dirigido prioritariamente a personas desempleadas que quieran liderar su cambio personal en la búsqueda de un nuevo futuro laboral. El curso ofrece también la oportunidad de mantener contacto directo con empresas.



FIJAR POBLACIÓN



El SNE ha impulsado esta acción dentro de su línea de intervención 'Adapta/Moldatuz 20.30', para contribuir al desarrollo de políticas públicas. En este caso, dirigido a fijar población en el territorio, actúa en colaboración con la Dirección General de Administración Local y Despoblamiento y el Observatorio de la Realidad Social.



La Mancomunidad de Servicios Sociales de Cadreita mantiene en grandes rasgos sus cifras de población, con casi 13.000 vecinos, pero sufre procesos de masculinización y envejecimiento por encima de la media de Navarra.



La zona de Allo, en Tierra Estella, ha sufrido en los últimos años un importante proceso de despoblamiento pasando de 6.499 habitantes en 1986 a 5.144 en 2018, lo que supone una pérdida del 21% del total de la población. Asimismo, tres de los municipios, Arellano, Barbarin y Villamayor, se encuentran por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que en Europa se considera territorio despoblado, ha concluido el Gobierno.

