Minimusic Fest en Marcha: una llamada (familiar) irrechazable

Actualizada 14/02/2020 a las 11:29

Este es un ejercicio de memoria, más o menos reciente en función de la edad de cada uno: ¿cuál fue el primer espectáculo que recuerda haber visto en compañía de sus padres, hermanos, tíos o abuelos? Si la respuesta es que todavía no ha logrado disfrutar de ese momento, está de suerte. Una suerte apodada ‘Minimusic Fest en Marcha’ que remediará esa carencia en su carrete familiar o añadirá una remembranza más. Esta fiesta de música en vivo “para rockeros y rockeras de todas las edades, en horario ininterrumpido de 12 a 18 de la tarde”, se ha preparado para este sábado, 15 de febrero, en el recinto Navarra Arena con la intención de convertirse en un referente de experiencia musical para toda la familia. “Pretendemos que los chavales, junto a sus padres, tengan esta primera experiencia festivalera, montar un festival enfocado a familias. Es verdad que hay otros festivales que tienen una sección infantil dentro del propio festival pero uno enfocado a que los niños con sus padres puedan ir de concierto y disfruten de la música y de las otras actividades que van a ocurrir no lo hay. En otras partes de España hay algún ejemplo pero en Navarra no se ha hecho nunca”, matiza Ruth Calvo, directora de cuentas, medios y RRPP en Brandok Comunicación, organizador del evento junto a Diario de Navarra, con el patrocinio principal de Caja Rural de Navarra.



La asistencia brindará a las familias una experiencia festivalera completa donde la música pivotará como eje cultural pero donde flotarán varios satélites que acabarán por redondearla. “Lo que nos diferencia es que nosotros no solamente hacemos la parte de la música sino que damos otros alicientes como kits rockeros, degustaciones, premios... Y todo gratuito, va incluido en el concierto - no en todos los espectáculos ocurre así-. Esto trasladado al Navarra Arena es una cosa brutal porque va a ser una fiesta del rock enorme. Con la entrada vas a poder acceder a degustaciones, hinchables, pintacaras... A un montón de actividades como la ludoteca con actividades paralelas, talleres musicales o con otro tipo de cosas. Esa es la diferencia con otros espectáculos de este tipo enfocados a un público familiar. Desde cuajadas, yogures, helados, gafas, mochilas, camisetas... Todo lo que hemos dado ha sido gratis para que la gente se vaya contenta y tenga una experiencia completa, una experiencia de 10”, añade Calvo que recuerda que en las exitosas ediciones de ‘Minimusic’ celebradas en Baluarte se ha llegado a contabilizar entre 3.000 y 4.000 participantes.



Rock + niños + magia



Hace ahora cuatro años que los músicos Enrique Fernández Rodríguez y Juan Holguera Durán cayeron en la cuenta de algo que compartían junto a muchos otros padres de familia: cuando llegaba el fin de semana y acudían junto a sus hijos a espectáculos en teatros o cines, los más pequeños eran los que realmente disfrutaban mientras que los progenitores se dedicaban a mirar el móvil esperando el ansiado “fin de fiesta”. Fue el nacimiento de Rock en Familia, plato fuerte del ‘Minimusic Fest en Marcha’ que trae a Pamplona los éxitos que marcaron la historia de la música internacional a todos los niveles, con canciones de The Beatles, AC/DC, Queen o Metallica, entre otros. “La idea surgió pretendiendo crear un espectáculo donde disfrutaran tantos los padres como los hijos, que tuviera música en directo y con un componente educativo, ya que nuestros espectáculos tienen una primera parte donde un cuentacuentos explica la historia de la banda a la que está dedicada. Y luego hay una banda tributo en la segunda parte que se encarga de reproducir la música, la estética y la puesta en escena de la banda en cuestión”, desliza Fernández que recuerda que agotaron las entradas enseguida con su primera apuesta y aprovecharon el filón para ampliarlo a otras ciudades. “Ahora mismo estamos en 32 ciudades de toda España con una programación regular y una respuesta muy positiva. A todos los padres a los que les gusta la música en directo, les gusta el rock y les apetece ir con sus hijos disfrutan mucho”, apunta este bajista que participa en la actuación de la banda tributo a AC/ DC.



En ese intento de ensamblar una parte educativa con otra meramente lúdica y familiar hallaron un terreno muy fértil que les permitió conectar gracias a grupos de sobra conocidos por el público generalista. “La música de Queen ya de por sí, si la haces llegar en buenas condiciones y con un buen espectáculo, la vas a disfrutar. La primera parte del cuentacuentos, con un lenguaje muy cercano a los niños, se apoya en imágenes que narra la historia del grupo para contextualizar lo que van a ver a continuación. Y nosotros hacemos juegos con ellos. Concurso de gritos, por ejemplo, donde interactuamos con ellos. En AC/DC les decimos que hagan el paso del pato, paso característico de Angus Young, además de juegos para que no sea simplemente un concierto”, desgrana Fernández. ¿Y porque un músico tenga enfrente a un público eminentemente infantil peca de menos exigente? Todo lo contrario. “La actitud es la misma porque quieres ofrecer el mejor espectáculo posible. También lo que recibes del público, como músico, te condiciona. Es muy emocionante dar un concierto para niños y ver que disfrutan, que se lo pasan bien, que lo están haciendo con sus padres... Se genera una energía especial, una magia por decirlo así. Yo que soy padre y he tenido la oportunidad de tocar delante de mis hijos, las primeras veces me emocionaba...”, confiesa el músico. El estilo, los cantantes y las propias canciones se han seleccionado para que el público se sienta identificado y al mezclar distintos géneros se consiga agradar a cualquiera (eso sí, nada de reguetón). “El nivel de exigencia de los músicos es el mismo o incluso más. Digamos que muchos de los niños se llegan a pensar que están viendo a la banda original porque no les conocen. Cuando son niños tienes ese grado extra de responsabilidad porque vas a ser uno de sus primeros contactos con esa banda. Hay que ponerle más empeño, en la caracterización y en todo”, refuerza Fernández.



Si quiere que ese recuerdo se marque tras haber sido partícipes de “la fiesta del pop rock más grande que se haya hecho nunca en Navarra”, lo tiene fácil. Pues se ha concebido teniendo presentes todos los elementos necesarios para que todo el mundo, grandes y pequeños, aprendan, degusten, disfruten, bailen, prueben, jueguen, canten y sueñen. “Una actividad completa de la que no se va a arrepentir”. Y que querrá compartir. Lo que hace que esto siga teniendo sentido.

Entradas

A la venta en www. minimusic.es y en las taquillas de Baluarte a un precio de 20 euros adulto, 15 euros niños y 65 euros el pack familiar (2 adultos+2 niños).



Evento patrocinado por Caja Rural, Centro Comercial Itaroa y Ayuntamiento de Pamplona, y distintos colaboradores: Ame&Art Market, Carrefour, Froggies, Saltoka Jump, Biambi, Quesos Albéniz, Viajes Navarsol, Cadena 100, Rock FM, Cope, Postres Ultzama y Gráficas Ulzama, Veobio y Gazpi Mercedes - Benz.

PROGRAMA MINIMUSIC FEST EN MARCHA 2020





ESCENARIO PRINCIPAL

11:00 – 12:00 Apertura puertas

12:00-12:30 Bienvenida-Momento pop-rock Caja Rural-Sorteos

12:30-13:15 Primer concierto: Descubriendo AC/DC-Thunderstruck

13:15 – 13:45 Segundo concierto: Tributo Rock Nacional e Internacional

Rosendo. Héroes del Silencio. Loquillo. Fito & Fitipadis. Guns N’Roses. Beyoncé… y muchos más.

13:45-14:05 Aprende a bailar como Rosalía (Serenaia)

14:05 – 14:15 Momento Pop-rock Caja Rural-Sorteos

14:15 - 14:45 Tercer concierto: Tributo Pop – Rock del Norte

Barricada. Marea. Platero y Tú. Gatibu. Ken Zazpi. Latzen…

14:45 - 15:10 Concurso Air Guitar + sorteos (todos)

15:10 – 16:05 Cuarto concierto: QUEENMANÍA

16:05 – 16:15 Momento pop-rock Caja Rural-Sorteos

16:15-16:35 Aprende a bailar como Michael Jackson

16:35-16:55 Momento pop-rock Caja Rural - Sorteos

16:55 - 17:35 Quinto concierto: Tributo Pop Español

Radio Futura.Tequila. Alaska . Mecano. Pereza. M Clan…

18:00 Despedida



ZONA ROCKEROTECA FEST PATROCINADA POR CAJA RURAL

12:00 h a 14:00 h y de 15:15 h a 17:45h.

Zona 0-8 años (Monitores de Froggies y padres/madres)

Actividades programadas

12:30 -13:15 Taller de Chapas y púas

13:45 -14:10 Cantacuentos (Actividad de 2 a 8 años) (Musas y Fusas)

14:15 -14:45 Taller de Chapas y púas

15:10 -16:05 Taller de Chapas y púas

16:15-16:45 Cantacuentos. (Actividad de 2 a 8 años) (Musas y Fusas))

ACTIVIDADES PERMANENTES

- MERCADILLO AME & ART MARKET. MERCHANDISING. ZONA GASTRO.

- PHOTOCALL ROCKERO. PINTACARAS

ZONA GASTRO FEST

DEGUSTACIONES – MENU FEST



* ¡TEN EN CUENTA!

Puedes entrar y salir del recinto con las pulseras acreditativas del Festival

El programa puede sufrir modificaciones debido a ajustes en la programación

Durante el festival no dudes en visitar nuestro punto de información, INFO FEST, para cualquier duda que te pueda surgir.

