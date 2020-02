Eduardo Santos: “Las víctimas de abusos sexuales merecen que sigamos dando pasos”

Actualizada 14/02/2020 a las 11:43

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos Itoiz, ha destacado este viernes que “tanto las víctimas de abusos sexuales en colegios religiosos como toda la sociedad navarra merecen que sigamos dando pasos, que el Gobierno de Navarra los propicie, y que juntos avancemos hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación”. Así lo ha expresado en la apertura de la Jornada 'Centros religiosos y pederastia: hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación desde Navarra', que ha organizado la UPNA y la Asociación de Víctimas de Abusos, con la colaboración del Gobierno Foral, y que se celebran durante la mañana y la tarde de este viernes en el Civican de Pío XII.

Santos ha calificado esta jornada como “de gran relevancia, por no decir incluso histórica”, puesto que, “por primera vez en Navarra, se abordan los abusos sexuales en centros religiosos, en una jornada de marcado carácter académico y multidisciplinar”. En ese sentido, ha subrayado que el Gobierno de Navarra ha colaborado en su organización por considerarlo “una obligación moral: no sólo con las víctimas, sino con toda la sociedad, que se ha visto convulsionada enormemente por los casos que se han denunciado”, ha señalado el consejero.

UNA JORNADA "DESDE EL ENCUENTRO"

Eduardo Santos ha destacado que han sido las propias víctimas las que han elegido el formato de la jornada y un abordaje del tema “no desde el rencor o el odio, sino desde un punto de vista constructivo”. En ese sentido, ha considerado que subyace en esta jornada “la idea de crear un espacio de encuentro y reflexión compartida”, en el que ha lamentado que, “por desgracia”, la Iglesia no haya participado.

Se ha referido a esta cuestión señalando que “las instituciones no somos responsables de lo que hacen nuestros integrantes a título individual; pero sí somos responsables de cómo abordamos lo que hayan hecho las personas que nos componen, y de cómo hayamos respondido o no ante las personas perjudicadas por esos hechos”. En ese sentido, ha recordado que esas víctimas tienen “un objetivo que no es otro que el de sanar heridas”. “No se trata de otra cosa que mirar a los ojos a esas personas y reconocer errores, si los hubo, o al menos escuchar qué tienen que decirnos”, ha resumido Eduardo Santos.

Pese a no haber conseguido sentar en la mesa de la jornada al Arzobispado, Santos se ha comprometido de cara al futuro: “Este Gobierno va a seguir ejerciendo el papel de catalizador de diálogo en este tema de los abusos. Diálogo entre las víctimas y la Iglesia Navarra, de la que deseamos ver pasos que sigan la senda por la que la Iglesia Católica mundial ya está caminando”.

La jornada ha sido definida por el consejero como “un paso adelante”, y ha señalado que el Gobierno va a trabajar para que “quien ha decidido desaprovechar la oportunidad para dar ese paso” tenga otras oportunidades. “Pero está en su mano, y no en las de otros, dar ese paso adelante. Y no sirven justificaciones, ni abrir el foco para acabar desenfocando la realidad”, ha concluido

