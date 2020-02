Actualizada 13/02/2020 a las 18:52

Viernes, 14 de febrero

Clásica

Agrupación Gran Viola Ensemble. Escuela Joaquín Maya. Agrupación en la que intervienen alumnado de viola del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, Conservatorio Superior de Navarra y de la Escuela de Música Joaquín Maya, además de profesores y profesoras de estos centros. Directora: María Fernández.

Alejandro Gómez y Miguel Ángel Ortega. ’Pamplona Acción Musical 20’ Civivox Condestable 19.30 horas. Dueto de violonchelo y piano acompañante. De la mano de la Fundación Albéniz, interpretarán un repertorio que incluye sendas sonatas de Ludwig van Beethoven y Dmitry Shostakovich, y el ‘Pezzo capriccioso’ de Pyotr I. Tchaikovsky. Entrada gratuita.

IX Encuentro de Flautistas de Navarra Ciudad de la Música, en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Noveno encuentro consecutivo de flautistas de Navarra en el que se darán cita docentes y alumnado del instrumento procedentes de escuelas de música de la comunidad foral. Por la tarde, talleres de manualidades y sesiones de ensayo para el concierto del sábado.

Pop-rock

Ilegales Zentral. Pamplona. 22 horas (apertura de puertas, 21.30 horas). Concierto de la banda que llega a Pamplona en el marco de su gira Rebelión Tour para presentar su último trabajo titulado Rebelión. Un concierto fresco, con un directo arrollador y mucho rock’n roll. Entradas: 22 euros (taquilla) y 18 euros + gastos (anticipada).

Noisalive Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Concierto de la banda de heavy metal de Pamplona. Entrada libre.

Fernando Álvarez El Bardo Escaldao (Polígono Industrial Mutilva, Calle O, 33). 21 horas. Concierto del cantautor que acumula más de 30 millones de visitas en YouTube y ha grabado dos discos: Adiós, verano (2015) y Pero sin sangre (2018).

Change Cover La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto del grupo que hace versiones de temas de ayer, hoy y todos los tiempos. Un repertorio amplio para reflejar el transcurso del rock en el tiempo y en diversas variantes musicales. Entrada libre.

Siete de picas y Moustache Indara. 21.15. Siete de Picas es un grupo madrileño de pop-rock formado por Joaquín Puche (voz), Diego Mérida (guitarra), Jorge Pulido (guitarra) e Iker Vega (batería). La banda surgió de la amistad entre sus cuatro componentes y sus ganas de componer, pasárselo bien y sobre todo disfrutar del buen rollo. Entradas: anticipada, 12 euros; taquilla, 10 euros.

Otras músicas

Amancio Prada Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19.30 horas.Huellas y voces en la obra de Amancio Prada. Canciones del Romancero Tradicional, de los Primeros Trovadores Galego-Portugueses, Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Juan Carlos Mestre, Amancio Prada, Antonio Pereira, Agustín García Calvo y… lo que no está escrito. Libremente. El artista compartirá escenario con el Coro Universidad de Navarra. Entradas: 20 y 18 euros.

Gwilyn Bowen Rhys Espacio Geltoki (antigua estación de autobuses). 19 horas. Concierto de folk galés del cantante y poeta Gwilyn Bowen Rhys. Entrada gratuita.

Teatro

‘Gracias a la vida’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Una invitación a disfrutar y a celebrar la vida con un espectáculo basado en el juego, el movimiento, el color, la luz, sombras, títeres, voz y música en directo. Un montaje sobre la vida y la muerte, con una visión desde el humor, la comedia y el juego. Puesta en escena a cargo de los actores formados en la ENT Jon Aldaya, Ilunber Aiestaran, Andrea Laquidain, Estefanía de Paz y Julio César T. L. Dramaturgia y dirección de Rubén Fernández, ex alumno de la ENT. Entradas: 10 euros (taquilla), 8 euros (anticipada y personas en paro), 5 euros (Carné joven).

‘Ríete a conCIENCIA’ Biblioteca pública de Noáin. 21 horas. Monologuistas del Museo Ciencias Universidad de Navarra proponen un espectáculo con varios monólogos para tratar de responder a preguntas como ¿podrían ser divertidos y sencillos temas relacionados con la física aplicada, la química, la genética, la medicina, la inteligencia artificial y las bacterias y virus?, ¿es posible saber de estos temas sin morir de esfuerzo y aburrimiento?, entre otras. Entrada libre, previa retirada de invitación.

‘Personajas’ Instituto Navarro Villoslada. 19.30 h. Escrita por Ana Artajo y Ion Martinkorena, cuenta con la participación de un numeroso grupo de alumnas y alumnos del instituto. La obra es un homenaje a los personajes femeninos del teatro universal en forma de una divertida comedia musica.

‘Don Dinero’. Casa de Cultura de Beriáin. 21 horas. Grupo de Teatro Vibrón (Pamplona). Directora: Maribel Ilarri. Farsa típica, llena de giros placenteros, y personajes que se ven obligados a fingir ser lo que no son provocando un desastre total y la carcajada final del público. Un juego constante de entradas y salidas de personajes, de enredos y de equívocos, de personajes muy bien construidos y de planes que se tuercen y hay que recomponer: no es reflexión lo que se pretende, sino sorpresa.

‘El viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz)’ Casa de Cultura de Lodosa. 21.30 horas. Obra con texto de Ana López Segovia que protagonizan dos amigas, tan amigas que son hermanas, unidas desde la infancia por un amor y una fidelidad inquebrantables. Ellas son Fedra y Medea que en este espectáculo aparecen sin pelos y túnicas situadas en la realidad de nuestros días y convertidas en seres aparentemente grises. Una reflexión lúdica sobre la suerte, los celos y la culpa, las pasiones y los amores prohibidos. Puesta en escena a cargo de Las Niñas de Cádiz. Dirección: Ana López Segovia y José Troncoso. Entrada: 10 euros.

Cine

‘Ágora’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. España, 2009. Dirección: Alejandro Amenábar. Duración: 126 min. Idioma: V.O. en inglés con subtítulos en castellano. En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad más importante, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de la cultura frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia (Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cristianismo. 7 Premios Goya, incluyendo mejor guión original y fotografía. Presentación a cargo de Teodoro Roldán Marrodán, Doctor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA quien lleva a cabo en estos momentos un trabajo de investigación sobre la Historia del Cálculo Infinitesimal. Ciclo Cine y Matemáticas. Entrada: 3 euros.

‘Un diálogo circunstancial’ Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Encuentro y proyección con los directores Isidoro Valcárcel Medina y Luis Deltell. Teatro del Museo. Se proyectará su nuevo cortometraje, Un diálogo circunstancial, que irá precedido de una película que ellos mismos han elegido para la sesión, Banda aparte, de Jean-Luc Godard, como homenaje a la recientemente desaparecida directora y actriz Anna Karina. Tras la proyección habrá un coloquio con los autores. 3 euros.

Cortometrajes ‘Educar sin miedo’ Colegio La Presentación FESD (Villava). Acreditaciones: 17.30. Proyecciones: 18.30. Asistencia con niños a partir de 6 años.Más información aquí: https://padresformados.es/blog/2020/01/14/proyeccion-cortometrajes-de-educarsinmiedo/

Infantil

‘El libro de la vida’ Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés. 18 horas. Cine. La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de tomar una decisión, emprende una aventura que le llevará por mundos fantásticos. Producida por Guillermo del Toro.

Libros

Presentación del libro ‘¡Que no quiero que me expliquen! Elena Asins: espacio y ciudades’. Museo Universidad de Navarra. 12.30 horas. Presentación con su autora Capi Corrales, profesora titular de Álgebra en la Facultad de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Un recorrido por el trabajo de la artista Elena Asins, a través de los escenarios donde se desarrolló decisivamente su obra: Madrid, Nueva York, Hamburgo, Azpiroz (Navarra). Acompañarán a la autora José Luis Alexanco (artista), Antonio Areán (arquitecto y editor), Marcos Corrales Lantero (arquitecto), Narelle Jubelin (artista), María Teresa Muñoz (comisario), Javier Seguí de la Riva (arquitecto), e Isidoro Valcárcel Medina (artista). Coordina Rafael Llano, dirección artística del MUN. Entrada gratuita hasta completar aforo previa retirada de invitación.

Presentación de 'La criminóloga Kama Gutier en Ciudad Final' Casa de las Mujeres (c/ Aoiz, 9). 18 horas. Josebe Martínez, profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad del País Vasco, presenta su novela basada en hechos reales sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. La criminóloga Kama Gutier inicia una investigación que enseguida comienza a ser torpedeada.

Presentación de ‘Historia del movimiento antifascista’ Librería Katakrack. 19 horas. El historiador y escritor Bernd Langer presenta su libro ‘Historia del movimiento antifascista’. Entrada libre.

Charlas

‘Ciberfeminismo. Representaciones y alianzas’. Civivox Condestable. 18 horas. Conferencia de la escritora e investigadora especialista en feminismo y cultura digital, Remedios Zafra. Licenciada en Antropología Social y Cultural y en Bellas Artes, con estudios de doctorado en Filosofía Política, es una de las introductoras de los estudios sobre ciberfeminismo en castellano y coordinadora de numerosos proyectos sobre género y cultura digital desde el año 2000. Acto organizado por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Jornadas de Cómic e Ilustración Social Ansoáin. Peña El Charco. 19 horas. Encuentro: “El cómic en una pancarta”. César Oroz y Txema Esteban

‘El carnaval rural’ Casa de Cultura de Falces. 20 h. Charla a cargo de David Marriezkurrena.

Varios

Cafeteando. Casa de la Juventud. 19 horas. Karaoke temático, con motivo de la celebración del día de San Valentín. La Casa de la Juventud se ambientará al respecto y, bajo el título de ‘Love is in the air’, la dinámica del karaoke ofrecerá diferentes variantes, como las canciones de amor en dúo, preguntas relacionadas y sorpresas. El ciclo Cafeteando ofrece actividades dirigidos a un público juvenil, entre 14 y 30 años, todas gratuitas.

‘La ruleta de los mercados’ en los mercados de Ermitagaña, Ensanche y Santo Domingo 10 a 14 horas y 17 a 20 horas. Reparto de regalos con productos de los puestos de los tres mercados, en una jornada con ambiente de San Valentín. Los participantes optarán a ganar productos que se pueden adquirir en los puestos de venta de los propios mercados: conservas, encurtidos, precocinados, carne, fruta, queso, verduras, plantas o pastas. El único requisito para participar es presentar un tique de compra del mismo día por un importe mínimo de 5 euros o varios que sumen 5 euros. Las personas que no obtengan premio recibirán un detalle.

Jornada 'La pederastia en los centros religiosos. Hacia la verdad, justicia y reparación’ Civican. De 9.15 a 14 h y de 17 a 18.45 h. Contará con testimonios de víctimas y expertos de diversos ámbitos.

Carnavales

Lekunberri. ‘Aittezarko’. A las 12h, ronda por el pueblo amenizada con música. Después, danzas, música y aperitivo en la plaza del pueblo; y para terminar, la quema del ‘aittezarko’.

sábado, 15 de febrero

Clásica

Coral Valle de Aranguren Iglesia convento Padres Carmelitas de Villafranca. 20 horas. Concierto de la coral dirigida por Gonzalo Esparza. Ciclo Merindades. Entrada libre.

IX Encuentro de Flautistas de Navarra Ciudad de la Música, en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Noveno encuentro consecutivo de flautistas de Navarra en el que se darán cita docentes y alumnado del instrumento procedentes de escuelas de música de la comunidad foral. 10.15 y 13 horas, actuaciones de flautistas. 11 horas, concierto de la Orquesta de Flautas del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. La artista invitada en este encuentro es Mariana Fernández Astaburuaga, profesora del conservatorio de Linares (Jaén), que ha colaborado en varias piezas musicalizadas y coreografiadas. El repertorio incluirá temas de películas como James Bond, Piratas del Caribe o Los Picapiedra.

Orfeón Pamplonés. Iglesia de San Juan de Estella. 20.45 h. Dirige Igor Ijurra. Órgano Raúl del Toro. Gaiteros de Estella, Salvador Martínez y Juan Carlos Doñabeitia. Percusión. Isaac Irimia.

Pop-rock

Bandada Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Espectáculo musical. Mujeres en rock y versos. Entrada: 5 euros.

Xatiro y Dupla La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 21 horas. Actuación de Unai Unda, conocido artísticamente como Xatiro, un rapero de Bilbao que rapea tanto en euskera como en castellano. Sus letras hacen referencia al mundo de los cómics, la literatura, el cine y la música, mientras que utiliza la sátira para ironizar sobre otros temas, como la política. Entradas: 8 euros (taquilla) y 6 euros (anticipada en Musikaza).

Viva Suecia Zentral. Pamplona. 22 horas (apertura de puertas, 21.30 horas). Concierto de la banda murciana de rock alternativo nacional. Un repaso a sus canciones antes de la publicación de El Milagro, su tercer álbum. Entradas: 18 euros + gastos (anticipada).

Queen Forever Auditorio de Barañáin. 21.30 horas. La banda llega a Pamplona con su nueva gira Bohemian Rhapsody para interpretar la obra musical y discográfica de QUEEN, un clásico del siglo XX. Entrada: 28 euros.

Otras músicas

‘Navarra es la música’ Teatro Gayarre. 20 horas. Concierto de música hispanoamericana con las voces del grupo navarra Pan con Chile y el dúo almeriense Carmen Muyor/Quique Peña. Un repertorio de boleros, rancheras, habaneras, valses y melodías de toda la vida. Cantantes y músicos rendirán tributo a grandes figuras como el trío Los Panchos, María Dolores Pradera, Chabuca Granda o Chavela Vargas, entre otras. Entradas: de 13 a 19 euros.

Teatro

‘Personajas’ Instituto Navarro Villoslada. 19.30 h. Escrita por Ana Artajo y Ion Martinkorena, cuenta con la participación de un numeroso grupo de alumnas y alumnos del instituto. La obra es un homenaje a los personajes femeninos del teatro universal en forma de una divertida comedia musical.

‘Viejos nuevos mundos’ Teatro de la Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Obra que nace desde dos territorios que, a priori, poco tienen en común: el medio rural y las personas que están rehaciendo su vida tras haber vivido episodios de drogadicción o salud mental. Pero sí que comparten mucho ya que estos personas y los habitantes que llegan al mundo rural luchan por reciclar su vida. Espectáculo que reflexiona sobre el derecho de cualquier persona a cambiar su vida sin sufrir marginación o prejuicios. Puesta en escena a cargo de Ados Teatro. Dirección: Garbi Losada. Entradas: 5 euros (taquilla) y 4 euros (internet).

“Sara Es…Cudero” Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 horas. Monólogo a cargo de Sara Escudero, monologuista y actriz profesional desde 2007 con múltiples monólogos y multitud de sketches grabados para “Comedy Central” y “El club de la comedia”. Entradas: 12 euros (taquilla) y 10 euros (anticipada).

‘Vagón de uno de esos trenes que van al norte’ Centro Cívico Los Jubis de Arre. 20 horas. Representación de miniteatro del Grupo de Teatro Valle de Ezcabarte. La escritoras Olga Maeso y Begoña Pro participarán en un encuentro posterior con el público. Entrada gratuita.

‘Cabaré a la gaditana’ Centro cultural Sarasate de Castejón. 20 horas. Espectáculo que mezcla carnaval, humor, música, teatro, crítica, performance, verso, prosa y grandes dosis de irreverencia y fiesta. La trama gira en torno a un grupo de mujeres venidas desde Boston para repoblar Cádiz, una mujer solitaria que usa Facebook para asomarse al mundo, una becaria sumisa y paciente a la sombra de su jefe y otros tantos modelos de mujer. Puesta en escena a cargo de Las Niñas de Cádiz. Dirección: Ana López Segovia. Entrada: 10 euros (taquilla) y 8 euros (anticipada).

‘Gracias a la vida’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Una invitación a disfrutar y a celebrar la vida con un espectáculo basado en el juego, el movimiento, el color, la luz, sombras, títeres, voz y música en directo. Un montaje sobre la vida y la muerte, con una visión desde el humor, la comedia y el juego. Puesta en escena a cargo de los actores formados en la ENT Jon Aldaya, Ilunber Aiestaran, Andrea Laquidain, Estefanía de Paz y Julio César T. L. Dramaturgia y dirección de Rubén Fernández, ex alumno de la ENT. Entradas: 10 euros (taquilla), 8 euros (anticipada y personas en paro), 5 euros (Carné joven).

Cine

‘Zombi Child’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Estreno en Pamplona. Haití, 1962. Un hombre regresa de entre los muertos para ser enviado al infierno de los campos de caña de azúcar. En París, 55 años después, en el prestigioso internado de la Legión de Honor, una chica haitiana revela un antiguo secreto familiar a sus nuevas amigas, sin imaginar que esta extraña historia hará que una compañera de clase despechada haga lo impensable. 3 euros.

‘Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?’ Cine Moncayo de Tudela. 20.15 horas. Entrada; 5,5 euros.

‘Black is Beltza’ Teatro Ansoáin. 20 horas. Proyección de Black is Beltza, de Fermín Muguruza, en el marco de las Jornadas de Cómic e Ilustración Social.

‘Aguas oscuras’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Sesiones a las 20 y 22.30 horas. Cine para adultos. Entrada: 5,50 euros.

‘Eki.librio’ Casa del Valle de Ezkaroz. 18 h. Un cortometraje documental sobre despoblación y resistencia, dirigido por Marga Gutierrez y producido por En Buen Sitio producciones, que fue rodado en el Valle de Salazar y Almiradío de Navascués. El cortometraje fue rodado en el verano de 2018 en localizaciones como Selva de Irati, Ochagavia, Ezcároz, Jaurrieta o Sarriés y recoge testimonios de vida en francés, castellano y euskera. Cuenta con la colaboración musical de Bingen Mendizabal quien ha compuesto la Banda Sonora.

Infantil

‘Pulcinella’ Sala de Cámara de Baluarte. 18 horas. Espectáculo inspirado en los personajes de la Commedia dell’Arte, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra y la actriz Ana Hernández-Sanchiz como narradora. La orquesta, dirigida por Ignacio García-Vidal, interpretará la música de este concierto basado en el cuento musical homónimo de Fernando Palacios. El repertorio incluirá conocidas partituras como Suite Pulcinella de Igor Stravinsky, elaborada a partir del ballet del mismo nombre; y Suite Holberg, de Edvard Grieg. Ciclo Baluarte Txiki. Entradas: 8 euros (taquilla y www.baluarte.com). Pack familiar (2 adultos + 2 menores), 25 euros (sólo en taquilla).

‘Pedro y el Lobo’ Civivox Iturrama. 12 horas (castellano) y 18 horas (euskera). La compañía Didau Antzerki Faktoria pondrá en escena el clásico ‘Pedro y el lobo’. La idea de su compositor, Serguei Prokófiev, era acercar la música sinfónica de una manera divertida a los menores. Para ello, tomó los personajes del clásico y les adaptó un instrumento a modo de representación. Así, Pedro (Perú) estará representado por los instrumentos de cuerda de la orquesta; el amigo de Peru, el pajarillo, será la flauta travesera; el pobre pato el oboe; el gato el clarinete dulce; el abuelo, siempre refunfuñando será el fagot; el lobo gris del bosque las trompas, y por último, los cazadores, los timbales y el bombo. En el escenario un hermoso árbol, un gramófono y dos personajes de la calle, del mundo, que con la ayuda de viejos trastos cotidianos nos contarán el cuento. Público mayor de 3 años. Entradas: 3 euros.

Varios

Fiesta final de ‘Salto a escena’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Fiesta final de los talleres de teatro del programa Salto a escena organizado por la Red de Teatro de Navarra. Una fiesta en la que participarán más de 150 jóvenes de 15 municipios navarros. De 9 a 10.30 horas, salida de los autobuses desde las distintas localidades hasta el centro cultural de Tafalla. 10.30 a 11 horas, recepción. 11 a 12.30 horas, taller de circo con la compañía Zirika Zirkus, taller de hip hop con Arkadia Dance Studio y taller de ritmo y percusión corporal con Txus Egílaz. 11 a 12.30 horas, ensayo técnico y preparación de la muestra. 13.30 a 14.30 horas, comida. 14.30 a 16 horas, aller de circo con la compañía Zirika Zirkus, taller de hip hop con Arkadia Dance Studio y taller de ritmo y percusión corporal con Txus Egílaz. Ensayo técnico y preparación de la muestra. 16 a 17 horas, muestra de la pieza teatral de los grupos. 17 a 17.30 horas, Dj y…¡gran fiesta!

Carnavales

Lekunberri. ‘Aittezarko’. A las 12h, ronda por la parte vieja del pueblo y a las 16h, por la nueva, con ‘txaranga’. A las 19h, ronda con los personajes de carnaval y el ‘zanpantzar’ de Irurtzun, que acaba con la quema del ‘aittezarko’.

Valle de Etxauri. Hacia las 17:30h comienza el carnaval del valle de Etxauri, cuyo protagonista es “Gerexipot” (ladrón de cerezas y representación del mal y la contaminación de los campos). La fiesta comienza con ‘beseubaz’ y ‘aberatxuri’ (los alcaldes) escoltados por los ‘banderadunak’ (abanderados) y que junto a ‘Sugoi’ y ‘Mari’ (brujos y deidades) capturarán a ‘Gerexipot’. Bailarán en ‘kalejira’ y el baile del ‘zortziko’ mientras arde el malvado en la hoguera.

Estella. Por la mañana ‘Aldabika’ (el bandido de Abárzuza) es paseado por la ciudad acompañado de los ‘palokis’ y otras figuras, para ser quemado al final en la plaza de los fueros. En el desfile del carnaval, los vecinos de Estella-Lizarra se visten con los disfraces tradicionales del carnaval rural.

Pamplona. El día de los caldereros pretende emular a las tribus gitanas que todos los años iban a la ciudad a vender sus productos por carnaval. A la ‘kalejira’ por las calles del casco viejo le sucederá el hermanamiento calderero entre los barrios en la plaza de los Burgos.

domingo, 16 de febrero

Clásica

Cuarteto de Trompas de la Ópera de París. “El sonido de los bosques” Nuevo Casino Principal (Plaza del Castillo 44). 12.30 horas. Nicolas Josa, Manon Souchard, Félix Roth y Manuel Escauriaza, integrantes de la orquesta titular de la Ópera de La Bastilla de París, ofrecerán un recorrido por la música de los compositores, en su mayoría románticos, que más se han prodigado en la trompa, como son Wagner, Brahms, Schumann y Fauré.

‘Extreme Beethoven’. La Pamplonesa, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Navarra Teatro Gayarre. 12 horas. Concierto dedicado a Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. El programa incluirá algunos de los temas más reconocidos del maestro de Bonn, tanto en transcripciones para banda de su repertorio orquestal como en composiciones originales para esta formación basadas en sus obras. Entre ellas, Extreme Beethoven, del compositor holandés Johan de Meij. Director: J. Vicent Egea. Entradas: de 2 a 4 euros.

Pop-rock

Gwilym Bowen Rhys Casa de Cultura de Irurtzun. 19 horas. Concierto del cantante galés que ha desarrollado una conexión profunda con las canciones y las músicas tradicionales de su tierra. Una mezcla de lo antiguo y lo nuevo en unas interpretaciones en las que da vida a antiguas letras y melodías con un enfoque progresivo. Entrada libre.

Teatro

‘Gracias a la vida’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Una invitación a disfrutar y a celebrar la vida con un espectáculo basado en el juego, el movimiento, el color, la luz, sombras, títeres, voz y música en directo. Un montaje sobre la vida y la muerte, con una visión desde el humor, la comedia y el juego. Puesta en escena a cargo de los actores formados en la ENT Jon Aldaya, Ilunber Aiestaran, Andrea Laquidain, Estefanía de Paz y Julio César T. L. Dramaturgia y dirección de Rubén Fernández, ex alumno de la ENT. Entradas: 10 euros (taquilla), 8 euros (anticipada y personas en paro), 5 euros (Carné joven).

‘Aita’ Teatro Gayarre. 19 horas. Obra de Laura Laiglesia que expone con humor un día en la vida de un padre que representa a una generación de personas mayores, de mujeres y hombres, que han tenido que claudicar, cambiar, aceptar y convivir con los cambios de una sociedad para la que no les prepararon. Y habla de una familia, de sus hijos, que sobrellevan lo mejor que pueden una situación para la que quizá tampoco les previnieron. Con Fernando Eugui, Raquel García, Marijose Rández, Itziar Andradas, Javier Chocarro, Rakel Cuartero. Dirección: Patxi Larrea. Entradas: de 4 a 8 euros.

‘El viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz)’ Colegio público Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19.15 horas. Obra con texto de Ana López Segovia que protagonizan dos amigas, tan amigas que son hermanas, unidas desde la infancia por un amor y una fidelidad inquebrantables. Ellas son Fedra y Medea que en este espectáculo aparecen sin pelos y túnicas situadas en la realidad de nuestros días y convertidas en seres aparentemente grises. Una reflexión lúdica sobre la suerte, los celos y la culpa, las pasiones y los amores prohibidos. Puesta en escena a cargo de Las Niñas de Cádiz. Dirección: Ana López Segovia y José Troncoso. Entrada: 9 euros.

Sara Escudero Sala Zentral. Pamplona. 19 horas (apertura de puertas, 18.30 horas). Monólogo en el que hablará sobre aspectos vitales, otros trascendentales y el resto sin más importancia que provocar el humor. Monologuista profesional desde 2007, ha grabado para Comedy Central y ha colaborado en programas de televisión como La noche de José Mota o Zapeando. Entrada: 15 euros (taquilla) y 12 euros + gastos (anticipada).

Cine

‘Especiales’ Ocine Tudela. 12 horas. Preestreno solidario de esta película de los directores Eric Toledano y Olivier Nakache que visibiliza el autismo y trata también como telón de fondo la discapacidad. El film recrea el día a día de personas con autismo y el trabajo que realizan tanto familias como asociaciones para apoyar a estas personas. La recaudación se destinará a la Asociación de personas con dispacidad de la Ribera (AMIMET). Las entradas se podrán adquirir en papelería Amimet (c/Yanguas y Miranda, 11) y a través del teléfono 669 056 421.

‘Aguas oscuras’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Cine para adultos. Entrada: 5,50 euros.

‘Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?’ Casa de Cultura Joaquín Luqui. Caparroso. 20 horas.

‘Los consejos de Alice’ Cine Moncayo de Tudela. 20.15 horas. Cine para adultos. Entrada: 5,5 euros.

Infantil

¡Estás en Babia! Centro cultural de Noáin. 18 horas. Obra de teatro basada en el texto de Ana Maestrojuan sobre una niña, Julia, que no se centra y que parece estar siempre en su mundo. Un canto a la imaginación, a la capacidad que tenemos todos y todas por transformar la realidad que menos nos gusta. Con Adriana Salvo, Iratxe García Uriz y Ángel García Moneo. Dirección: Ana Maestrojuan. Entradas: 3 euros.

‘Volando juntos’ Casa de Cultura Joaquín Luqui. Caparroso. 17 horas. Cine.

‘Hamelín’ Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Mutilva. 18 horas. Espectáculo con actores y títeres en la que Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad donde conviven vecinos y vecinas, con sus alegrías y discordias, hasta que una plaga de ratas altera la convivencia de forma dramática. A cargo de Cía Xip Xap, con Oriol Planes, Imma Juanos, Silvia Gimenez y Víctor Polo. Dirección: Ramón Molins. Entrada: 3 euros.

‘Operación Panda’ Cine Moncayo de Tudela. 17.30 horas. Cine. Entrada: 3,50 euros.

‘Valores mágicos’ Espacio Cultural Los Llanos. Estella. 18 horas. Espectáculo donde Oliver, Eva, Liuba y varios niños colaboradores sorprenderán con sus números de magia. Objetos y dibujos que recobran vida, magia que sale de los espectadores, efectos especiales y otras sorpresas. Puesta en escena con el Mago Oliver. Entrada: 10 euros.

‘Rock Star’ Casa de Cultura de Lodosa. 18.30 horas. Concierto participativo en el que sus locos personajes nos harán bailar y cantar muchos de los mejores temas del rock y el pop de los últimos 40 años. Noventa minutos de marcha intergeneracional, con canciones de de Queen, Rolling Stones, Aitana, Alaska, Madonna, Village people, Morat, AC/CD, Kortatu, Ramones, Beyoncé, entre otros. A cargo de la compañía TDiferencia. Coreografía de Nerea Benito. Dirección: Adriana Olmedo. Entradas: 4 euros.

‘Xocolat’ Casa de Cultura María de Maeztu. Artica. 18 horas. Obra en la que el chocolate es protagonista de una historia protagonizada por una mujer que fabrica tabletas de chocolate y cuya rutina y orden se ve alterado con la llegada de una compañera extrovertida e impulsiva. Un canto al placer de vivir, imaginar y curiosear. Puesta en escena a cargo de la compañía Teatro Paraíso. Entradas: 5 euros (taquilla) y 4 euros (anfiteatro).

Varios

First Lego League Navarra Baluarte. 8.30 a 15 horas. Programa destinado a acercar a la juventud de forma divertida y en equipo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los equipos participantes deben crear ideas, resolver problemas y superar obstáculos a la vez que ganan confianza en el uso apropiado de la tecnología. Entrada libre para público general.

