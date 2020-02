El PSN, con los agricultores y ganaderos navarros por un "precio justo de los productos"

Actualizada 12/02/2020 a las 10:26

El PSN se ha sumado a la reivindicación de los agricultores y ganaderos navarros "por un precio justo" de sus productos, y ha transmitido al Gobierno estatal la "importancia de mantener la negociación abierta con Europa para que el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) no se tambalee con los recortes".



Así lo ha hecho público el PSN este miércoles, tras participar su portavoz de Desarrollo Rural, Javier Lecumberri, en una reunión de responsables socialistas del área de otras CC AA con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para analizar y buscar la manera de que "el trabajo del sector sea mejor valorado".



Así, Lecumberri ha trasladado a Planas que la agricultura y la ganadería son "un factor muy importante para la cohesión territorial en Navarra", donde la estructura del sector primario es eminentemente familiar y "el campo es sinónimo de vertebración y motor imprescindible en la lucha contra la despoblación".



Por eso, el navarro asegura que los socialistas refrendan "unas movilizaciones legítimas para luchar por un trabajo justo" y que en Navarra afecta no solo a los ciudadanos sino al "papel muy destacado en la cadena del libre mercado" que desarrolla la industria agroalimentaria.



En este mismo sentido, Javier Lecumberri ha insistido ante el Ministro Planas la "importancia de mantener la negociación abierta con Europa para que el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) no se tambalee con los recortes".



Por su parte, Planas ha expuesto la "firme voluntad" del Gobierno de España para que las políticas de ayudas europeas al campo no reduzcan sus aportaciones, por lo que la postura del ministro es de "defensa inequívoca de los intereses de agricultores y ganaderos españoles".



Con todo ello, los socialistas navarros tienen previsto reunirse con los sindicatos agrarios como UAGN y EHNE para valorar la situación de este sector en nuestra Comunidad.

