El debate en UPN limita el aumento de poder del líder propuesto al inicio

05/02/2020 a las 06:00

UPN cuenta ya con un proyecto de sus nuevos estatutos, la norma interna que regulará su funcionamiento. El texto no es el definitivo, ya que se aprobará en un Consejo Político del partido, una vez se vean las enmiendas que puedan presentar los afiliados.



De momento, el proyecto incluye relevantes cambios respecto a los actuales estatutos, suprimiendo la obligación de primarias para elegir a los candidatos del partido a varios cargos públicos o eliminando la limitación de mandatos de quienes sean parlamentarios, diputados, senadores o alcaldes de localidades con más de 10.000 habitantes.



No obstante, tras el debate interno que se ha llevado a cabo estas semanas, se ha limitado el aumento de poder del presidente del partido y otros cambios que se propusieron al principio en el anteproyecto. La propuesta inicial de estatutos fue elaborada por una comisión que lidera el vicepresidente del partido, Óscar Arizcuren, comisión que ahora ha redactado el proyecto, en el que ha reculado en varios aspectos tras las enmiendas de miembros del Consejo Político.



DOS ENMIENDAS DE ESPARZA



Ahora el candidato de UPN al Gobierno lo eligen los afiliados. El anteproyecto planteó que el candidato sea el presidente del partido. Sólo debía ratificarlo por mayoría simple el Consejo Político, formado entre otros por la ejecutiva, cargos públicos y los elegidos por los afiliados en el congreso. Finalmente, y tras una enmienda del presidente de UPN, Javier Esparza, el proyecto recoge que será el Consejo Político el que elija el cabeza de lista al Parlamento, y cualquier afiliado podrá optar a este cargo.



Además, el proyecto de estatutos ya no incluye, como recogía el anteproyecto, que el presidente del partido tenga el voto de calidad en el caso de empates en el comité de listas, o ha suprimido que el líder pueda solicitar la apertura de un expediente disciplinario contra un afiliado.



En un aspecto sí aumenta el poder de los afiliados respecto a los actuales estatutos: serán los que decidan la política de pactos, alianzas o coaliciones de UPN en cada proceso electoral, ya sea municipales, forales o generales, de forma independiente y por separado, y decidirán los pactos postelectorales de gobierno. Se ha incluido a propuesta de Esparza. El anteproyecto fijaba que la competencia sería del Consejo Político, a iniciativa de la ejecutiva.

Elección de la ejecutiva



El congreso de UPN, en el que pueden participar todos los afiliados, elige a los tres cargos unipersonales del partido (presidente, vicepresidente y secretario general) y a los vocales de la ejecutiva mediante listas abiertas. El anteproyecto de estatutos planteó que toda la ejecutiva se elija mediante listas cerradas. Esta propuesta, una de las que más ha molestado internamente, ha cambiado. El proyecto limita esa lista cerrada a la elección de los tres cargos unipersonales. Los vocales de la ejecutiva se seguirán eligiendo mediante listas abiertas de entre los afiliados que quieran presentarse.

Selección DN+