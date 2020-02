Detenida en Huesca por 22 estafas, alguna de ellas en Navarra, a través de internet

Actualizada 05/02/2020 a las 19:49

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la comarca de la Hoya de Huesca a una mujer de 27 años a la que responsabilizan de llevar a cabo 22 estafas en diferentes comunidades, incluida Navarra, a través de páginas web de compraventa en internet en las que anunciaba productos inexistentes.



Según informa el Instituto Armado, la sospechosa llegó a apoderarse fraudulentamente de 15.600 euros de las víctimas de sus engaños a través de la red.



Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia interpuesta desde Granada por una víctima que aseguró haber comprado un teléfono móvil a través de una página web de compraventa entre particulares y que no pudo recuperar el dinero tras apercibirse de que el envío no había sido hecho.



Las fuentes citadas destacan que la presunta estafadora procedía a retirar inmediatamente el dinero de los pagos que recibía y lo ingresaba en la cuenta de una tercera persona, lo que dejaba el dinero fuera de la circulación bancaria e imposible de recuperar por la víctima del engaño.



Tras varios meses de investigación, agentes del Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Huesca verificaron la existencia de denuncias por engaños en Sevilla, Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga, Valencia, Alicante, Bilbao, La Coruña, Pontevedra, Baleares y Navarra.



La investigación condujo a los agentes a una mujer de 27 años domiciliada en una localidad de la Hoya de Huesca como presunta responsable de las 22 estafas denuncias.



Los investigadores no descartan la posible existencia de más perjudicados que no hubieran denunciado por el momento el engaño.

Selección DN+