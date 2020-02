Las parejas que acuden a mediación familiar son el doble que hace diez años

02/02/2020 a las 06:00

La pareja tiene problemas. Discute (o no) y uno de ambos (o los dos) han decidido que no pueden o no quieren seguir juntos. ¿Qué haremos con los niños? ¿Qué va a pasar con el piso que está hipotecado? ¿Cómo nos repartiremos las vacaciones escolares? ¿Y las celebraciones de Navidad? Cuando la decisión de separarse es firme, y antes de acudir a un abogado matrimonialista, existe una ayuda que puede arrojar un poco de luz en este túnel pero que pocas personas conocen. Se trata del Servicio de Media

Selección DN+