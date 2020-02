Irache advierte sobre los riesgos de reservar hoteles a través de internet

Actualizada 01/02/2020 a las 12:15

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre los riesgos que existen al contratar estancias en hoteles a través de intermediarios turísticos en internet.

"Ya son varias las personas que han acudido a esta Asociación porque, tras reservar un hotel de esta manera, se han quedado sin habitación y sin el dinero de la reserva", destaca en un comunicado Irache, que asegura que el perjuicio económico puede suponer en ocasiones más de cuatrocientos euros.

En la mayor parte de los casos, agrega, el problema es que el consumidor recibe una confirmación de reserva por parte de la intermediaria pero no así del hotel, que no tiene constancia de la solicitud de reserva ni del pago de ésta.

En esta situación, informa Irache, el consumidor no puede exigir nada al hotel sino a la intermediaria, que fue quien confirmó la supuesta reserva.

A partir de aquí, pueden darse varios escenarios: que la intermediaria haya quebrado, que no haya manera de contactar con ella o que, aunque haya un canal de comunicación, la empresa no asuma su responsabilidad y no devuelva el dinero pagado por el cliente.

Cuando las empresas intermediarias están domiciliadas en el extranjero, la dificultad para recuperar el dinero es aún mayor.

Por ello, Irache recomienda fijarse en quién es la otra parte que acepta o confirma la reserva o la contratación y conservar la documentación que lo demuestre.

Irache considera que sería necesario ofrecer al consumidor una información más clara en las contrataciones por internet. En ella, antes de aceptar, el consumidor debería entender claramente, además de las condiciones, cuál es la empresa que se las está ofreciendo y la que debe responder ante cualquier incumplimiento.

Asociación de Consumidores Irache

