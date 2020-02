Familias y asociaciones piden “unidad” para hacer frente al acoso escolar

01/02/2020 a las 06:00

David Poves no pudo terminar de leer en alto el cuento ‘Poderes nocturnos’, de Bianca Aparicio. “Es que me hace recordar”, se disculpó emocionado ante el público. El hostigamiento continuo al que Ferrán, el ‘gigante’, sometía al protagonista del relato, un niño de 10 años que se acababa de cambiar de colegio, no le dejó indiferente. Y le hizo rememorar los episodios de acoso escolar que sufrió en el colegio y en el instituto. David Poves García, nacido en Zaragoza hace 48 años y técnico de laboratorio en el Hospital General de Castellón, ha coordinado un libro muy especial: ‘Por ti y por todos tus compañeros. Nueve relatos contra el acoso escolar’ (Editorial CCS), que presentó en Pamplona.

La sede histórica de Diario de Navarra acogió a más de una treintena de personas interesadas en reflexionar sobre esta lacra que, insiste Poves, “no es cosa de niños”. “Y, a veces, tiene unas consecuencias muy graves e, incluso, irreversibles”. Por eso, el ponente, las familias y las asociaciones de lucha contra el ‘bullying’ coincidieron en que es necesario que toda la comunidad educativa esté unida para afrontar el problema”. La presentación se engloba dentro de la iniciativa ‘Expofamily mes a mes’, que ofrece actividades de interés para las familias (talleres, mesas redondas, cine forum...).

Entre el público, expresó su malestar una madre de familia numerosa que tuvo que cambiar a sus cuatro hijos de colegio, ya que a uno de ellos le hacían ‘bullying’ en el primer centro. “Los profesores no me prestaban atención. Decían que yo era una histérica. Tuve suerte y encontré otro centro en donde cogieron a todos. Ninguna familia me apoyó y, al tiempo, me enteré de que surgieron nuevos casos de acoso”, se quejaba. A este respecto, el presidente de la asociación ‘Levántate contra el bullying’, Julen Sesma, opinó que la solución no pasa por que los niños agredidos se cambien de colegio, ni tampoco, por expulsar al agresor.

El presidente de la asociación ‘Pica Navarra’, Alfredo Belarra, también mostró su decepción ya que las direcciones de los centros a los que acuden no les atienden. Este colectivo de ‘moteros contra el bullying’, además de intentar hablar con los responsables de colegios e institutos, lleva a cabo una labor ‘intimidatoria’, con sus motos, en las proximidades de los centros y, también, de protección para las víctimas. “No somos sus guardaespaldas pero sí que intentamos protegerles”.

La pamplonesa Lucía Echegaray, víctima del bullying desde Infantil y hasta Bachillerato y que plasmó su experiencia personal en la novela ‘Bailar bajo la tormenta’ (Ediciones Eunate), compartió su testimonio. “Yo sufrí mucho y me tuve que cambiar de colegio. Pero quiero enviar un mensaje positivo: del ‘bullying’ se sale”, contó esta estudiante de Trabajo Social en la UPNA, que va a empezar ahora a hacer sus prácticas en el colegio que la ayudó.

