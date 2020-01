Los cuatro miembros de una familia de Pamplona, intoxicados por CO

Actualizada 30/01/2020 a las 08:46

Los cuatro miembros de una familia, dos adultos y dos menores residentes en Pamplona, han sido trasladados en ambulancia al Complejo Hospitalario de Navarra con síntomas no graves de intoxicación por inhalación del monóxido de carbono (CO) procedente, según las primeras averiguaciones, del deficiente funcionamiento de una instalación de gas butano.



Una llamada recibida a las 1.52 horas en el teléfono 112 de SOS Navarra ha informado de que los inquilinos de uno de los pisos del número 14 del Grupo Urdánoz presentaban síntomas que podrían corresponder a una intoxicación debida a la presencia de monóxido de carbono, por lo que han sido movilizados bomberos del parque de Cordovilla, ambulancias medicalizadas y convencionales y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.



Tras ser atendidos en el lugar por los equipos médicos desplazados, los intoxicados han sido evacuados al CHN en ambulancia. Los bomberos han comprobado la instalación de gas y después de ventilar la vivienda han comprobado que los niveles de CO eran normales. La Policía Municipal investiga las causas del suceso.

