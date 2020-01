¿Qué mayoría es necesaria para hacer obras en un portal?

Actualizada 19/01/2020 a las 13:47

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recibió el pasado año más de 3.000 consultas sobre comunidades de vecinos, con las cuestiones planteadas de forma más habitual relacionadas con las mayorías necesarias para hacer obras, pagos para realizar reformas o cómo actuar ante problemas con los vecinos.

Así lo señala Irache en una nota, en la que indica que un buen número de personas acude a ellos para preguntar cómo proceder para hacer una reforma en el edificio, si la obra es obligatoria y todos deben pagar o si hay que plantearla y votarla en una junta de vecinos. Muchos de estos casos se refieren a poner rampa, ascensor u otro dispositivo mecánico para hacer el portal más accesible.



Al respecto, Irache señala que si lo solicita una persona mayor de setenta años o alguien con discapacidad, todos los vecinos tendrán que pagar siempre que el importe a pagar no exceda de doce mensualidades de gastos comunes. Si el gasto es mayor, tendrá que aprobar la obra la mayoría de vecinos.



Otras veces se refiere a una mejora estética o a arreglar el tejado, en los que en principio los vecinos estarán obligados a pagar los trabajos necesarios para que el inmueble conserve los requisitos básicos de “seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal” en un estado adecuado de “conservación, habitabilidad y seguridad”.



Además, se han dado un buen número de consultas para realizar reformas de mayor eficiencia energética, tanto en viviendas particulares como en el edificio comunitario, y los socios querían saber qué pasos había que dar, permisos o si podían contar con ayudas públicas para estas obras.



Las consultas sobre los gastos comunes se dan especialmente por parte de propietarios de locales bajos, en ocasiones establecimientos comerciales, que consideran que no tienen que pagar los gastos de la comunidad de vecinos. Estas consultas son más numerosas cuando está previsto afrontar reformas de cierta importancia económica como, por ejemplo, la instalación del ascensor o una reforma de la fachada.



Al respecto, Irache confirma que en principio cualquier local incluidos los locales bajos, deben pagar en función de la cuota de participación que tengan en la comunidad. Habrá que revisar los estatutos de la comunidad y ver si se ha aprobado alguna modificación sobre esta cuestión.



También ha habido más de un caso por desacuerdos por parte de propietarios de plaza de garaje que no tienen vivienda en el edificio. Los problemas han sido por el pago de algunas cuotas o porque no le permitían el acceso al garaje a través del portal de vecinos.



Otras consultas repetidas se refieren a la posibilidad hacer reformas o introducir elementos que afectan a la fachada del edificio, de forma que muchas personas quieren saber si pueden cerrar su terraza, poner un toldo o colocar un aparato de aire acondicionado.



Al ser la fachada un elemento común, cualquier modificación debería ser aprobada por todos los vecinos, revela la asociación de consumidores, que reconoce sin embargo que en ocasiones acuden personas que ya han cerrado la terraza sin consultar u otros vecinos que preguntan si pueden exigirle que deshaga el trabajo.



Otro tipo de consultas frecuentes se han dado por personas molestas con algún vecino que querían saber qué podían hacer, a veces era porque hacía fiestas con música a alto volumen a altas horas de la noche, otras porque hacía mucho ruido con trabajos de bricolaje o carpintería y en otras ocasiones por la presencia de animales, fundamentalmente perros, bien por sus ladridos, porque les daban miedo o porque hacían sus necesidades en las cercanías del portal.



Se siguen dando igualmente las consultas de algunos vecinos que quieren saber qué pueden hacer cuando algún otro vecino lleva un tiempo sin pagar sus cuotas, aunque Irache asegura que estas consultas han disminuido en los últimos años.



Generalmente, cuando se produce la consulta, la deuda del supuesto moroso ya es cuantiosa porque lleva meses de acumulación. A veces el impago se refiere a derramas aprobadas para realizar obras.

