Cristina del Valle, preocupada por los discursos que "avalan" la violencia machista

La cantante Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, ha expuesto este domingo en Pamplona su "compromiso" con la lucha contra la violencia machista y ha mostrado su preocupación y rechazo a la existencia en España de partidos políticos que deberían ser "ilegales" porque en sus discursos la "avalan".



Tras ofrecer un concierto en la noche del sábado en la capital navarra, Del Valle, como ha dicho hacer cada vez que visita por trabajo una ciudad, donde se acerca a apoyar a mujeres que residen en casas de acogida o a respaldar actuaciones de colectivos feministas, ha intervenido en apoyo de "Lunes Lilas", grupo navarro que trabaja contra la violencia machista y cuya candidatura para el premio Berdinna avala la cantante.



Ha señalado que su "compromiso con la lucha contra la violencia" tiene que ver con haber sido ella misma víctima "desde muy niña, como miles de mujeres en este país y en el mundo, que venimos de un historial de haber vivido la violencia en nuestros hogares".



Ha reconocido que en sus viajes para actuar hace uso de su condición de "persona pública" para apoyar a las víctimas y transmitirles como "supervivientes" su experiencia en "un problema trasversal que afecta a todas las mujeres", y del que le preocupa especialmente "cómo viven las víctimas la relación con sus hijos e hijas".



"En este país hay más de 300 casas de acogida llenas a rebosar, con listas de espera, donde decenas de madres y sus hijos e hijas se preguntan cada día por qué tenemos que estar escondidas si quien nos agrede es él", ha lamentado para reconocer que en muchos casos las madres víctimas viven la experiencia "como un cuestionamiento o juicio social".



Se ven "responsables de lo que les ocurre a sus hijos", ha dicho Cristina del Valle, quien ha abogado por "acabar también con ese juicio de culpabilización de las mujeres, ese doble dolor de las mujeres, y decir que la violencia contra las mujeres "es un problema que la sociedad causa a las mujeres, no un problema de las mujeres".



Por otro lado, la cantante también ha mostrado su preocupación por los "momentos políticos convulsos" que a su juicio se viven en España pese a que "las conquistas del movimiento feminista son incuestionables" y pese a mostrar sus "profundas esperanzas" en el nuevo Gobierno constituído en Madrid.



Al respecto, ha advertido de la "absoluta falta de concienciación" en la sociedad, de la que no duda que esté "sensibilizada" contra los asesinatos machistas, "pero no hay una toma de conciencia real de qué es la violencia contra las mujeres, de qué es la perspectiva de género, por qué sucede".



Y todo ello, ha alertado, cuenta ahora con "el agravante de que tenemos en las instituciones a partidos que deberían ser ilegales, porque una Constitución y un país democrático no puede permitir en sus instituciones discursos que avalan la violencia contra las mujeres".



Son "discursos que avalan la impunidad de los agresores, discursos que cuestionan leyes fundamentales que protegen la vida y la seguridad de las mujeres. Y eso debería ser ilegal", ha dicho.



También ha intervenido la portavoz de Lunes Lilas, Tere Sáez, quien ha agradecido el apoyo de Del Valle a sus postulados y a su candidatura para el premio Berdinna a la igualdad entre mujeres y hombres que concede el Gobierno foral, al que también ha enviado una serie de propuestas para su inlcusión en el proyecto de Presupuestos Generales para 2020.



Así, Lunes Lilas pide "apoyo claro a Skolae como vacuna contra la violencia machista y los abusos sexuales" a menores, un centro de atención integral a la violencia sexual las 24 horas en fines de semana , fiestas o espacios de ocio, y la constitución de un Observatorio de la realidad de Igualdad en Navarra y espacio de denuncia para incumplimiento de las leyes, acuerdos y recursos.



Otras de sus propuestas son la reparación a las víctimas con un acto oficial a todas las Navarras y a sus familiares en 2020; y que el Instituto Navarro de la Memoria recoja la historia del Movimiento Feminista constituido oficialmente a partir de 1975.

